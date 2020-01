Lego che... passione a Solbiate

Sabato 25 e domenica 26 gennaio, all'oratorio San Giovanni Paolo II di Solbiate Olona, 'Solbiate Brick 2020'. Esposizione di mattoncini, concorso e mostra fotografica.

Mattoncini che... passione. L'appuntamento che fa al caso vostro, allora, è nel prossimo fine settimana (sabato 25 e domenica 26 gennaio), all'oratorio San Giovanni Paolo II di Solbiate Olona, con 'Solbiate Brick 2020'. L'iniziativa vedrà l'esposizione di opere Lego, il concorso costruzioni ragazzi (suddiviso per elementari e medie; ogni bambino dovrà creare un'opera di pura fantasia che verrà esposta per tutto l'evento e la domenica alle 17 ci sarà la premiazione con set lego in palio) e la mostra fotografica a cura di 'Fotografia Costruttiva'; inoltre, ecco anche la partecipazione di Greta Galli e del suo particolare braccio cibernetico, costruito interamente con i mitici e intramontabili mattoncini. Ad ingresso gratuito, la manifestazione sarà aperta sabato dalle 15 alle 18.30 e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.