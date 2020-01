Attivato il semaforo

E’ attivato da questa mattina (lunedì 20 gennaio) il semaforo all’altezza del ponte sul Naviglio a Robecco. I disagi non sono mancati e le lamentele pure.

E’ attivato da questa mattina (lunedì 20 gennaio) il semaforo all’altezza del ponte sul Naviglio a Robecco. I disagi non sono mancati e le lamentele pure. Il sindaco Fortunata Barni, alle 8, era al ponte con la Polizia locale per controllare la situazione. In quel punto era tutto tranquillo. “Lo abbiamo fatto per una questione di sicurezza – ha spiegato il primo cittadino – sono stati diversi gli incidenti che hanno coinvolto i ciclisti sul ponte del Naviglio. Grazie all’attivazione del semaforo vogliamo semplicemente evitare che si ripetano gli incidenti”. Chiusa anche la strada che dalla frazione di Castellazzo dè Barzi porta a Cassinetta di Lugagnano. Questo per evitare che troppe auto la utilizzino come via alternativa andando ad intasare una strada stretta. I problemi però non sono mancati. Da Magenta andando verso Robecco la coda cominciava all’altezza dell’intersezione tra la statale 526 e strada Robecco. Solo qualche metro in più rispetto al solito. Ben più grave la situazione nel senso opposto. Da Abbiategrasso verso Magenta c’era chi è rimasto incolonnato per decine e decine di minuti. L’automobilista di un bus della Stav ha detto di avere impiegato 50 minuti per percorrere il tragitto Abbiategrasso Magenta. Insomma il primo giorno di semaforo è andato così così. Vedremo i successivi…