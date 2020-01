"Adotta un'area verde"

L'iniziativa promossa dal Comune. Privati cittadini, associazioni e imprese potranno prendere in gestione uno spazio verde, per occuparsi, poi, della manutenzione.

Privati cittadini, associazioni e imprese... per la cura e la manutenzione del verde. Già, perché il Comune di Vanzaghello promuove la partecipazione, appunto, di questi soggetti proprio per tenere in ordine le aree, mediante l'affidamento in gestione di alcune di esse. Più nello specifico, gli interessati portranno chiedere l'assegnazione degli spazi individuati oppure potranno proporre altre zone che verranno, poi, valutate a livello comunale. E su ogni area, quindi, sarà possibile collocare una targa con lo stemma del Comune, il logo e l'indirizzo dell'affidatario, nonché la dicitura "Spazio verde adottato da...". Nel contempo, gli interessati assumeranno l'onere della manutenzione e dell'abbellimento degli spazi assegnati, anche eventualmente in unione con altre realtà. Un'iniziativa finalizzata, insomma, alla realizzazione di una diversa modalità di gestione delle zone a verde ed al miglioramento dell'immagine del territorio comunale, così da consentire agli affidatari di accreditare in modo positivo il proprio nome, rendendosi protagonisti attivi del decoro del paese.