"Rilanciamo il mercato"

I grandi centri commerciali da una parte, le vendite on line dall'altra. Il mercato di San Giorgio su Legnano è stretto tra due muri e versa in una situazione di difficoltà. Proprio per questo il primo cittadino Walter Cecchin, credendo nella sua funzione sociale per chi se ne serve da sempre e con un occhio alle esigenze economiche dei commercianti presenti con le loro bancarelle, vuole conferirgli un'iniezione di rivitalizzazione. E l'idea per farlo l'ha già ben piantata in testa: farlo tornare al centro del paese. Un'intuizione che intende, però, discutere e condividere con tutta la cittadinanza. "Come i mercati di altre realtà - spiega il primo cittadino - anche il nostro soffre di alcune criticità. Non è facile oggi per i commercianti stretti tra grande distribuzione e vendite online. Per poter riflettere efficacemente con l'argomento vorrei confrontarmi con la cittadinanza e con gli stessi commercianti per capire quali vie si possano seguire per ridare al mercato cittadino la centralità che merita. Per questo vorrei organizzare un'assemblea pubblica". Cecchin si propone da un lato di salvaguardare le esigenze di chi vede nel mercato da anni un punto di riferimento per i propri acquisti e dall'altro di tutelare "Posti di lavoro che rischierebbero di andare persi con il crearsi di situazioni di difficoltà economica". La proposta è lanciata. Ora bisognerà vedere cosa ne pensino commercianti e cittadini.