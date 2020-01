'TiRaccontoUnLibro Junior'

"Ogni storia conduce verso un’indimenticabile avventura": da domenica 19 gennaio, sul palco del CinemaTeatroNuovo di Magenta, al via la 13^ rassegna per famiglie.

'Ceneruttola e Neropece?' Chi saranno mai questi personaggi dal nome familiare come quello delle fiabe più classiche? E chi troverà i cinque biglietti d'oro nascosti nelle tavolette di cioccolata e vincerà l'intera 'Fabbrica del Cioccolato?' "Ogni storia conduce verso un’indimenticabile avventura" porta scritto il libricino che la piccola protagonista di 'Non mi piace leggere'... ed è proprio quello che gli amici di 'Ariel Junior', di 'Rami' e di 'Crocevia dei Viandanti' faranno (e, qualcuno di loro, fa da tredici anni!) il 19 gennaio, il 16 febbraio ed infine il 15 marzo prossimi: sul palco del CinemaTeatroNuovo, alle 16 si riaccenderà la magia di 'TRUL Junior', la rassegna di CTN tutta dedicata ai bimbi ed alle famiglie. "Attingendo dalla letteratura specializzata (che spesso cela tesori narrativi insospettabili per chi non la conosca), raccontiamo a bambini e genitori storie e fiabe educative e divertenti; affidandoci, ormai, all'esperienza delle nostre compagnie di ragazzi che negli anni hanno dimostrato di saperci davvero fare...", spiega Alberto Baroni, direttore della Sala di Comunità di via San Martino 19 a Magenta. La rassegna è a cura di 'Ariel Junior' ed è patrocinata dal Comune; "Con noi da 13 edizioni anche le due librerie cittadine, ossia 'Il Segnalibro' e 'La Memoria del Mondo', che porteranno in Sala testi per ragazzi e bimbi offrendo un buono sconto del 10% ai partecipanti a 'Trul Jr' per qualsiasi acquisto presso i loro negozi", sottolinea Mauro Colombo di Ariel. "L'attenzione al mondo dei più piccoli, l'importanza di un momento di serenità insieme alle famiglie, risulta oggi ancor più di tredici anni fa una esigenza ed un tema di stretta urgenza nella società degli smartphone e dei social", commenta Baroni. "I suoni, i colori, le animazioni del racconto su un palcoscenico ed in mezzo alle poltroncine di sala, la possibilità di esprimersi e stare accanto ad altri bambini ed ai propri cari, senza contare la vivace merenda collettiva... è la vera magia che Ariel con CTN vogliono portare alle famiglie, al nostro pubblico", conclude Colombo.