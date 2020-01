Scuola, il riscaldamento funziona

Dopo la segnalazione di genitori e personale scolastico di un presento disagio, lo scorso martedì 7 gennaio, presso la scuola primaria di Cuggiono, l'Amministrazione comunale tranquillizza che non vi è stato nessun problema in merito al riscaldamento delle aule scolastiche.

Alcune segnalazioni arrivate in redazione, di temperature sui 14 gradi, non trovano riscontro nelle relazioni di controllo della struttura.

"Il riscaldamento è stato acceso alle 4 del mattino - ci segnalano - Era una giornata particolarmente fredda ed era spento da 15 giorni. La salatura del marciapiede è stata effettuata. Abbiamo un problema di un calorifero alla secondaria, in prima A, che non funziona, ma ci siamo subito attivati per risolvere il problema".

Twitter Facebook Google+