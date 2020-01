Telefono Amico cerca volontari

Telefono Amico Odv Centro di Busto Arsizio cerca nuovi volontari. L'associazione offre un servizio di ascolto telefonico ed è un importante punto di riferimento dal 1973.

Telefono Amico è un’ associazione di volontariato ODV che offre un servizio di ascolto

telefonico, dal 1973 a Busto Arsizio. Questo servizio offre a chiunque lo richieda la possibilità di trovare una persona aperta all’ascolto, al dialogo libero e incondizionato, senza pregiudizi di sorta e, soprattutto, 'anonimo'. Una facile 'valvola di sfogo' per tutte le persone in difficoltà, ma anche un 'punto di passaggio' sempre più frequente che permette di indirizzare, su esplicita richiesta di chi chiama, ad altri centri di volontariato più specifici e inerenti alla problematica della richiesta. Inoltre, nel tentativo di rendere sempre più noto ed utile il proprio servizio, Il servizio è attivo tutti i giorni della settimana, durante le ore serali. Telefono Amico, allora, sta promuovendo nuove forme di collaborazione con le associazioni locali di volontariato, con l’obiettivo comune di aiutare tutti coloro che vivono l’insorgere di un disagio. Altri progetti sono indirizzati alle scuole superiori e ad altre realtà del territorio, come promozione del servizio e diffusione della cultura dell’ascolto

RICERCA NUOVI VOLONTARI 2020 – PERCHE’ DIVENTARE VOLONTARIO?

1) Per condividere l’esperienza del servizio che sicuramente non è soltanto d’aiuto agli altri ma soprattutto è un’occasione di crescita personale molto importante che permette di esprimere se stessi in modo autentico nella relazione con gli altri.

2) Per apportare nuove sinergie nell’ambito dell’associazione.

La ricerca si rivolge a chiunque abbia disponibilità di tempo, ma soprattutto il desiderio di mettersi in gioco condividendo il lavoro di gruppo. L’età richiesta degli aspiranti volontari va dai 25enni agli ultra sessantenni, disponibili a sostenere un corso gratuito di formazione trimestrale ,con cadenza settimanale, a partire dal prossimo mese di febbraio. Per informazioni ed iscrizione: infobustoarsizio [at] telefonoamico [dot] it entro il 31 gennaio.