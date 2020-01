Prosegue in tutta la città il piano piantumazioni dell'Amministrazione che tra novembre e marzo porterà oltre 20.000 nuovi alberi in ogni quartiere. Ecco dove verranno messe a dimora questa settimana 320 nuove piante:

MUNICIPIO 1

• Piazza Castello – nr. 2 Acer platanoides

• Giardini Perego – nr. 1 Acer campestre

• Giardino della Villa Belgiojoso Bonaparte – nr. 1 Acer platanoides

• Piazza Sant'Agostino – nr. 1 Acer saccharinum

• Giardino Roberto Bazlen – nr. 1 Acer negundo

• Giardini Montanelli Indro – nr. 4 alberi (di cui 1 Acer negundo e 3 Acer pseudoplatanus)

• Piazza Brera - nr. 1 Acer negundo

• Viale Majno - nr. 2 Acer pseudoplatanus

• Viale Caldara – nr. 1 Acer negundo

• Viale Bianca Maria – nr. 2 Acer pseudoplatanus

MUNICIPIO 2

• Parco Francesco Di Cataldo – nr. 1 Acer platanoides

• Vie Petrocchi-Bertelli – nr. 1 Acer saccharinum

• Vie Giacometti-Gilardi-Breda – nr. 2 Acer platanoides

• Via Anassagora – nr. 1 Acer platanoides

• Parco Villa Finzi - nr. 2 Acer campestre

• Parco Martiri delle Libertà Iracheni Vittime del Terrorismo – nr. 1 Acer pseudoplatanus

• Via Bottego 3 – nr. 1 Acer saccharinum

• Via Don Orione 19 – nr. 1 Acer platanoides Globosum

• Parco Trotter – nr. 3 alberi (di cui 1 Acer negundo e 2 Acer pseudoplatanus)

• Viale Palmanova – nr. 6 Acer negundo

• Piazza Massari – nr. 1 Acer pseudoplatanus

• Piazza Appio Claudio – nr. 1 Acer platanoides

• Via Pergolesi – nr. 5 alberi (di cui 2 Acer campestre, 2 Acer platanoides e 1 Acer pseudoplatanus)

• Via Nuoro – nr. 1 Acer platanoides

• Giardino Cassina de' Pomm – nr. 1 Acer campestre

• Parco Cascina San Giuseppe – nr. 2 Acer platanoides Schwedleri

MUNICIPIO 3

• piazza Giolitti – nr. 1 Acer platanoides

• Giardini dei tredici aviatori caduti a Kindu–Congo–novembre 1961 – nr. 2 Acer saccharinum

• Piazza Leonardo da Vinci – nr. 1 Acer platanoides

• Via Carpi – nr. 1 Acer platanoides

• Via Strambio- nr. 2 Acer pseudoplatanus

• Fermata Crescenzago MM – nr. 1 Acer platanoides

• Cavalcavia Buccari-via Tucidide – nr. 1 Acer pseudoplatanus

• Giardino Marisa Bellisario – nr. 2 Acer pseudoplatanus

• Via Maniago – nr. 1 Acer saccharinum

• Via Pitteri – nr. 6 Acer platanoides

• Via Rubattino – nr. 1 Acer pseudoplatanus

• Via Don Calabria 6 – nr. 1 Acer pseudoplatanus

• Via Feltre 68/1 – nr. 1 Acer platanoides

• Via Feltre n. 68/3 – nr. 1 Acer negundo

• Via Pergolesi – nr. 1 Acer platanoides

• Giardini Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – nr. 2 Acer saccharinum

• Via Cazzaniga – nr. 15 Acer pseudoplatanus

• Via Olgettina – nr. 11 Acer campestre

• Via Canelli – nr. 4 Acer platanoides

MUNICIPIO 6

• Via Bartolomeo D'Alviano – nr. 13 magnolie

• Vie Bari-Faenza-Tobagi – nr. 3 alberi (di cui 1 Populus nigra Italica e 2 Prunus cerasifera Pissardii)

• Vie De Nicola-De Pretis – nr. 1 Acer pseudoplatanus

• Parco Andrea Campagna – nr. 1 Ginkgo biloba

• Vie Voltri-Ovada – nr. 2 alberi (di cui 1 Fraxinus excelsior e 1 Tilia cordata)

• Via Ponti E. – nr. 2 Celtis australis

• Via Martinelli- nr. 1 Acer saccharinum

• Vie Lodovico il Moro-Santi F. – nr. 9 alberi (di cui 1 Prunus cerasifera Pissardii e 8 Tilia argentata)

• Vie Cascina Bianca-De Pretis-Danusso-Finetti – nr. 9 alberi (di cui 5 Morus alba, 3 Populus nigra Italica e 1 Salix babylonica)

• Vie Rimini-La Spezia-Famagosta – nr. 2 alberi (di cui 1 Ginkgo biloba e 1 Tilia cordata)

• Vie Pepere-Crivelli – nr. 1 Magnolia kobus

• Via Simone Martini 10/2 – nr. 4 Tilia platyphyllos

• Vie Danusso-De Finetti – nr. 4 Populus nigra Italica

• Giardino Alberto Moravia – nr. 15 alberi (di cui 5 Celtis australis, 4 Prunus avium Plena, 3 Prunus cerasifera Pissardii e 3 Prunus padus)

• Largo Fatima-Padre Murialdo – nr. 1 Pinus nigra

• Via Lorenteggio – nr. 2 alberi (di cui 1 Carpinus betulus Pyramidalis e 1 Magnolia x soulangeana)

• Giardino Yitzhak Rabin – nr. 3 alberi (di cui 2 Juglans regia e 1 Prunus cerasifera Pissardii)

• Viale Etiopia – nr.1 Celtis australis

• Largo Brasilia - nr. 1 Celtis australis

• Piazza Tirana - nr. 1 Tilia argentata

• Via Bisceglie – nr. 3 alberi (di cui 2 Fraxinus excelsior e 1 Morus platanifolia)

• Largo Giambellino – nr. 1 Sophora japonica

• Vie degli Anemoni-Gigli-dei Giacinti-Primaticcio - nr. 5 alberi (di cui 1 Tilia argentata, 3 Tilia x euchlora e 1 Tilia x europaea)

• Via degli Anemoni 6 – nr. 3 alberi (di cui 1 Ginkgo biloba, 1 Quercus robur e 1 Sambucus nigra)

• Via degli Anemoni 10 - nr. 3 alberi (1 Celtis australis e 2 Tilia argentata)

• Via La Valle Remo 7 – nr. 1 Tilia cordata

• Via dei Narcisi 2 - nr. 5 alberi (di cui 2 Celtis australis, 2 Cercis siliquastrum e 1 Fraxinus excelsior)

• Via Carriera 12 – nr. 1 Celtis australis

• Vie Gonin-Lorenteggio – nr. 10 alberi (di cui 2 Fraxinus excelsior e 8 Zelkova carpinifolia)

• Ripa di Porta Ticinese – nr. 1 Platanus occidentalis

• Via Borsi – nr. 1 Platanus x acerifolia

• Viale Liguria - nr. 4 Platanus x acerifolia

• Via Koch – nr. 1 Morus nigra

• Via Curiel – nr. 5 alberi (di cui 3 Cercis siliquastrum, 1 Ginkgo biloba e 1 Juglans nigra)

• Giardino delle Crocerossine – nr. 1 Tilia cordata

• Parco Robert Baden Powell – nr. 1 Sophora japonica

• Viale Troya Carlo – nr. 1 Platanus x acerifolia

• Vie Don Primo Mazzolari-Barona – nr. 4 alberi di cui (1 Acer pseudoplatanus, 2 Malus floribunda e 1 Tilia cordata)

• Vie Cottolengo San Giovanni Battista-Parenzo – nr. 4 alberi (di cui 1 Celtis australis, 2 Quercus rubra e 1 Tilia platyphyllos)

• Vie Magolfa-Pichi-Gola-Alzaia Naviglio Pavese – nr. 1 Magnolia x soulangeana

• via Don Primo Mazzolari – nr. 1 Quercus robur

MUNICIPIO 8

• Via Uruguay – nr. 2 Acer platanoides

• Vie Bolla-Gallarate – nr. 2 Acer pseudoplatanus

• Parco Monte Stella – nr. 4 alberi (di cui 2 Acer pseudoplatanus e 2 Cercis siliquastrum)

• Via Colonna – nr. 1 Acer platanoides

• Via Don Palazzolo – nr. 1 Acer pseudoplatanus

• Parco Testori – nr. 5 alberi (di cui 3 Acer pseudoplatanus e 2 Acer campestre)

• Vie Simoni-Lopez – nr. 2 alberi (di cui 1 Acer pseudoplatanus e 1 Acer platanoides)

• Piazza Gramsci – nr. 3 Acer platanoides Globosum

• Via Ippodromo 14 – nr. 1 Acer rubrum

• Parco Industria Alfa Romeo-Portello – nr. 6 alberi (di cui 4 Acer pseudoplatanus, 1 Acerplatanoides e 1 Fagussylvatica)

• Parco Testori – nr. 6 Carpinus betulus

• Giardino Antonio Cederna – nr. 1 Carpinus betulus

• Via Triboniano – nr. 8 Cedrus atlantica

• Vie Gattamelata-Aldo Rossi – nr. 5 alberi (di cui 3 Cedrus atlantica Glauca e 2 Cercis siliquastrum)

• Vie Boine – Collecchio – nr. 1 Celtis australis

• Via Kant – nr. 3 Celtis australis

• Piazza Santa Maria Nascente nr. 1 Celtis australis

• Via Antona Traversi – nr. 1 Celtis australis

• Via Messina – nr. 3 Celtis australis

• Via Betti – nr. 3 Cercis siliquastrum

• Vie Boine-Collecchio – nr. 7 Cercis siliquastrum

• Parco Sandro Pertini – nr. 2 Cercis siliquastrum

• Via Desiderio da Settignano – nr. 1 Cercis siliquastrum

• Via Borsa 6 – nr. 1 Cercis siliquastrum

• Piazzale Chiesa Damiano – nr. 1 Cercis siliquastrum

• Via Console Marcello – nr. 1 Cercis siliquastrum

• Via De Roberto – nr. 1 Cercis siliquastrum

• Via Arona – nr. 2 Cercis siliquastrum

• Parco Valentino Bompiani – nr. 2 Cercis siliquastrum

• Via De Roberto Federico – nr. 1 Cladrastis spp

• Vie Palizzi-Eritrea-Castellamare – nr. 3 Corylus colurna

• Giardino Pierangelo Bertoli – nr. 3 Cupressocyparisx leylandii

• Piazzale Cimitero Maggiore – nr. 2 Cupressus glabra