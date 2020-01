Fotografia: 1300 visitatori

Le mostre di fotografia riunite sotto il titolo 'Come un atlante del paesaggio' hanno chiuso il periodo delle feste natalizie con oltre 1.300 visitatori in 11 giorni.

Le mostre di fotografia riunite sotto il titolo 'Come un atlante del paesaggio', a Palazzo Leone da Perego di Legnano, organizzate dal Comune di Legnano con l’Archivio Fotografico Italiano e il patrocinio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano, hanno chiuso il periodo delle feste natalizie con oltre 1.300 visitatori in 11 giorni di apertura effettiva (l’esposizione, a ingresso libero, è stata inaugurata il 7 dicembre ed è visitabile il sabato e la domenica tra le 10 e le 12.30 e tra le 15 e le 19). Un buon riscontro di pubblico a pochi giorni dalla partenza del programma di conferenze, workshop e laboratori che arricchisce la rassegna. Primo appuntamento in programma il 18 gennaio: conferenza alle 17 con alcuni autori delle opere esposte (Fotografia e architettura, un binomio inscindibile) e, alle 19, visita guidata con i fotografi. Di seguito l’elenco dettagliato degli appuntamenti successivi. Per partecipare a laboratori e workshop è necessario iscriversi (segr [dot] cultura [at] legnano [dot] org; tel. 0331.925575/578).

Venerdì 24 gennaio, alle 21 e sabato 25 gennaio, dalle 14 alle 18

max 8 partecipanti – iscrizione obbligatoria

Workshop fotografico (2 giorni - teoria e pratica)

Relatore: Claudio Argentiero

Città intima. Legnano e le sue architetture

Proiezione degli scatti realizzati in programma il 16/2/20 al termine della conferenza

Sabato 25 gennaio, dalle 10 alle 18 (con pausa pranzo)

max 8 partecipanti – iscrizione obbligatoria

Workshop, antica tecnica di stampa (1 giorno-pratica)

Relatori: Erminio Annunzi e Mauro Conti

La città senza tempo.

Stampare con una tecnica antica le fotografie di paesaggi naturali e urbani

Sabato 1 febbraio, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17

max 8 partecipanti – iscrizione obbligatoria

Workshop, fotografia istantanea (1 giorno-pratica)

Relatore: Giorgio Galimberti

La città scomposta. Fotografia istantanea

Ogni partecipante realizzerà il proprio mosaico.

Domenica 2 febbraio, alle 17

Presentazione del libro: “La mutazione. Paesaggio, Società, Cultura”

di Pierparide Tedeschi

Proiezione: Una città di Luce

Fondazione AEM presenta il documentario Una città di Luce realizzato dall’associazione memoMI e dedicato alla storia di AEM e dell’illuminazione di Milano, attraverso le attività e il patrimonio storico-industriale della Fondazione.

Sabato 8 febbraio, dalle 15 alle 18

2 turni – 10 partecipanti per ogni turno – iscrizione obbligatoria

Laboratorio per ragazzi. Un confronto tra fotografia e arte (10/13anni)

Relatrice: Erika Montedoro

Immagina e dai forma alla la tua città (collage e mosaici con fotografie e ritagli)

Domenica 16 febbraio, alle 17

Lectio Magistralis – conversazione/proiezione con l’Artista, alla ricerca di uno stile

FRANCO DONAGGIO: Luce, forma, inventiva

Proiezione degli scatti realizzati in città durante il WS del 24 gennaio 2020.

Città intima. Legnano e le sue architetture

Visita guidata alla mostra con l’autore