Misure antinquinamento

Anche a Legnano le misure temporanee di primo livello per l’inquinamento atmosferico. Scattano quando si supera per 4 giorni consecutivi la soglia dei 50 μg/m3 di PM10.

In vigore anche a Legnano le misure temporanee di primo livello per contenere l’inquinamento atmosferico. Le misure scattano quando viene superata per quattro giorni consecutivi la soglia dei 50 μg/m3 di PM10 (maggiori restrizioni vengono applicate in caso di superamento per dieci giorni consecutivi). Sono previsti divieti e limitazioni negli ambiti della circolazione dei veicoli più inquinanti, delle temperature da tenere in abitazioni ed esercizi commerciali, dell’utilizzo di alcune tipologie di generatori di calore e simili. L’elenco dettagliato delle restrizioni, delle deroghe, delle sanzioni in caso di inosservanza e dei criteri per valutare il mantenimento o la cessazione delle misure è riportato nell’ordinanza 326 dell’8 ottobre 2019, consultabile sul sito internet comunale.