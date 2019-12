TV: la programmazione 'natalizia'

Una serie infinita di film natalizi che vanno dai classici irrinunciabili, come 'Una poltrona per due' protagonista indiscussa della sera della vigilia...

Il Natale è magia, è amore, è allegria! E a rendere ancora più uniche le giornate passate insieme in famiglia, c'è il calendario del palinsesto dei canali tv con una programmazione ad hoc. Una serie infinita di film natalizi che vanno dai classici irrinunciabili, come 'Una poltrona per due' protagonista indiscussa della sera della vigilia, alle prime visioni imperdibili come 'La bella e la bestia'. Ecco quindi il calendario con i film in programmazione sulle principali reti tv nel periodo di Natale, iniziando da domenica 22.

24 dicembre

• 07.30 Mediaset Extra – Fantaghirò 2

• 08.50 Canale 5 – Cristallo di rocca – Una storia di Natale

• 14.00 Rai Due – La dolce luce del Natale

• 14.30 Canale 5 – Non sono pronta per Natale

• 14.40 Italia 1 – Alla ricerca della stella del Natale

• 15.35 Rai Due – Pagine d’amore a Natale

• 16.10 Italia 1 – Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato

• 16.55 Canale 5 – Miracoli a Natale

• 18.50 Rai Due – Un Natale mai raccontato

• 19.30 Italia 1 – Il Grinch

• 20.30 La7 – Rango

• 21.10 Venti – Il signore degli anelli – La compagnia dell’anello

• 21.15 Mediaset Extra – Il mio amico Babbo Natale

• 21.20 Rai Due – Alla ricerca di Dory

• 21.30 Italia 1 – Una poltrona per due

• 23.05 Rai Due – Appena in tempo per Natale

• 23.20 Mediaset Extra – Il mio amico Babbo Natale 2

• 23.55 Rai Tre – Le avventure di Pinocchio

• 00.00 Italia 1 – Gremlins

• 00.30 La7 – La storia fantastica

25 dicembre

• 07.10 Rete 4 – Un bambino di nome Gesù

• 07.30 IRIS – Excalibur

• 08.40 Italia 1 – I rubacchiotti

• 09.15 Canale 5 – Un Natale di mille colori

• 10.10 IRIS – Pranzo di Natale

• 10.20 Italia 1 – La storia infinita 2

• 11.00 Canale 5 – Un desiderio per Natale

• 14.00 Rai Due – Le scarpe magiche di Natale

• 14.10 Italia 1 – Dennis la minaccia

• 15.35 Rai Due – Un Natale molto bizzarro

• 16.10 Italia 1 – Un principe per Natale

• 17.30 Mediaset Extra – La meravigliosa storia di Fantaghirò

• 18.50 Rai Due – Il Natale dei miei ricordi

• 19.30 Italia 1 – Elf

• 20.30 Rete 4 – Via col vento

• 20.35 La7 – Pomi d’ottone e manici di scopa

• 21.00 Venti – Il signore degli anelli – Le due torri

• 21.25 Rai Uno – La Bella e la Bestia (2017)

• 21.40 Canale 5 – Il peggior natale della mia vita

• 22.35 La7 – Ventimila leghe sotto i mari

• 23.40 Rai Uno – La bella e la bestia: Un magico Natale

• 00.20 Rai Uno – Gatta Cenerentola

26 dicembre

• 07.20 Mediaset Extra – Fantaghirò 3

• 09.45 Rai Tre – Ape Maia

• 11.00 La7 – Pomi d’ottone e manici di scopa

• 14.00 Rai Due – Lo strano Natale di Bianca Snow

• 14.30 Italia 1 – Dennis la minaccia di Natale

• 15.30 Rete 4 – Giuseppe di Nazaret

• 15.35 Rai Due – Quel piccolo grande miracolo di Natale

• 18.50 Rai Due – Scambiamoci a Natale

• 21.00 Venti – Il signore degli anelli – Il ritorno del re

• 21.05 Rai Due – Ratatouille

• 21.25 Rai Uno – Cenerentola

• 23.00 Rai Due – Il Natale che ho sempre desiderato

27 dicembre

• 07.20 Mediaset Extra – Fantaghirò 4

• 21.05 Rai Due – Saving Mr. Banks

28 dicembre

• 07.20 Mediaset Extra – Fantaghirò 5

29 dicembre

• 21.20 Canale 5 – Zootropolis