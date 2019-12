110 anni di Cooperativa

Importante traguardo per la Cooperativa Sant'Ambrogio di Casate. E, allora, si è fatto festa insieme, con un pranzo per i soci storici e i nuovi. Un riferimento per tutti.

La Cooperativa S. Ambrogio di Casate Ticino, nei giorni scorsi, ha festeggiato i suoi primi 110 anni con un pranzo per i soci storici e per i nuovi. Una vera e propria istituzione per Casate, che vede le sue origini nel lontano 1909, quando i primi soci si riunirono nella storica sede di via Milano e decisero di unire le forze per creare una società con principi di mutualità e di aiuto reciproco. Con il tempo la Cooperativa è diventata un vero e proprio punto d’incontro per le famiglie che ancora oggi ne sostengono i valori e i sacrifici fatti dai padri fondatori. Per questo motivo il Consiglio di amministrazione ha preso la decisione di rinnovare e aprirsi a nuovi soci. Al via dunque la Campagna associativa, iniziata proprio in occasione del pranzo insieme, per far sì che giovani, famiglie e tutti gli interessati portino avanti questa grande opera.