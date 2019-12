L'impegno quotidiano di Auser: accanto alle tante iniziative ed impegni, ha ritagliato una momento tutto dedicato ai nostri anziani nelle case di riposo cittadine.

Natale si avvicina e noi tutti sentiamo ancora più il bisogno di esser circondati da persone care e vivere insieme l’attesa della luce. Auser (associazione non a scopo di lucro presente sui territori locali ed impegnata in molte attività sociali a carattere privato e pubblico) lo sa bene e, per questo, accanto alle tante iniziative ed impegni, ha ritagliato una momento tutto dedicato ai nostri anziani nelle case di riposo cittadine. “Sono stati attimi belli che ci hanno scaldato il cuore - commentano i volontari - I nostri anziani hanno ancora la cosa più importante da insegnarci, ossia il valore degli affetti e della vicinanza, che forse in questo mondo frenetico ed anche un po’ complicato, per gli adulti, ma spesso pure per i nostri ragazzi, tendiamo a mettere all’ultimo posto dei nostri impegni. Un augurio a tutte le famiglie da parte di Auser e dei partecipanti al progetto ‘Ancora tutti in Piazza’. Dal 2019, infatti, Auser Lombardia-Ticino Olona con le Auser Locali del Magentino-Abbiatense e con il sostegno di Fondazione Ticino Olona, segue gli anziani non autosufficienti con un progetto tutto dedicato a loro, appunto ‘Ancora tutti in Piazza’, ovvero momenti di compagnia e chiacchiera con i volontari. Il progetto vuole far conoscere agli anziani le possibilità delle moderne tecnologie digitali, le quali, se ben utilizzate, possono diventare strumenti preziosi per le persone sole o non autosufficienti. Auser Lombardia, quindi, si è fatta carico di dotare le Residenze e le strutture aderenti con dei kit per il collegamento internet da normali televisori e account Skype per la videotelefonia. “Si tratta di una variante digitale della nostra tradizionale attività di compagnia ‘Filodargento’ - spiega la responsabile di comprensorio, Pinuccia Boggiani - L’obiettivo è sempre quello di non fare sentire sole o dimenticate le persone più fragili e di coinvolgerle per quel che sia possibile nel quotidiano; proprio come quando si andava... tutti in piazza”. E, infine, dopo tanti incontri in videochiamata con i cari anziani delle Rsa, gli auguri di Natale sono stati l’occasione (non l’unica, certamente) di recarsi nelle residenze per scambiare gli auguri di Natale ed assistere insieme a qualche spettacolino organizzato dai Circoli Auser Cittadini.