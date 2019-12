Gli alunni meritevoli

Nella mattina di sabato 14 dicembre all’Istituto Torno si è svolta la consueta cerimonia di premiazione degli alunni meritevoli. Un momento di grande coinvolgimento ed emozione.

Nella mattina di sabato 14 dicembre all’Istituto Torno si è svolta la consueta cerimonia di premiazione degli alunni meritevoli, coloro che, segnalati dai loro professori, si sono distinti nell’anno scolastico 2018/2019 raggiungendo la media dell’otto in entrambi i quadrimestri. Premiati anche i volti dell’eccellenza, orgoglio del Torno, i dieci studenti e studentesse che hanno meritato cento e cento e lode al termine dell’esame di stato 2019. Fra di loro, premiato, ma assente per impegni di studio, Gabriele Cafiero, diplomatosi al liceo scientifico con cento e lode e poi ammesso alla Normale di Pisa al corso di laurea in Filosofia. I ragazzi sono sfilati in Aula Magna alla presenza della Dirigente Scolastica, dottoressa Maria Merola, del vicepreside, prof. Piero Garavaglia, del sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello, dell’associazione genitori del Torno. Emozionati davanti alle loro famiglie, i cinquanta studenti hanno ricevuto dalle mani della Dirigente l’attestato di merito e un bel libro donato dall’associazione genitori. L’occasione, svoltasi in festoso clima natalizio, è stata completata dalla donazione all’Istituto di un nuovo defibrillatore per la succursale da parte della Croce Azzurra Ticinia, sezione di Castano Primo. L’importante dono completa l’attenzione per la sicurezza all’Istituto Torno, dove tutti gli studenti di quinta hanno seguito un corso di primo soccorso e sono addestrati all’uso del defibrillatore. La Croce Azzurra è intervenuta alla cerimonia con il presidente e alcuni volontari, fra cui Luciano Marzorati, ex Preside del Torno, lieto di tornare nella scuola che ha diretto per anni in tale bella occasione. E, allora, conosciamoli più da vicino i premiati: Parini Gaia, Garagiola Martina, Zheng Giovanni, Esposito Nuzzo Gabriele, Bozzola Alice, Miramonti Mattia, Ghani Shanza Zulfiqar, Amato Luca, Invernizzi Pietro, Valorio Sara, Sartorelli Elisa, Anwar Rimsha, Esposito Chiara, Gadda Gioele, Marozzi Mirko, Mereghetti Jessica, Costanza Matteo Michele, Merlo Enrico, Bertani Elisa, Baroli Federico, Colombo Federica, Casara Corinna, Mira Valentina, Di Siena Sara, Larocca Giada, Pedron IIlenia, Costantin Greta, Vignati Jenny, Di Sansimone Sara, Grippa Alice, Mascetti Alessandra Liuba, Osnaghi Aurora, Colombi Alice, Venturini Nikolas, Corbella Laura Mirella, Bianchini Elisa, Zotti Leonardo Danilo, Frontini Christian, Picco Sara, Fontana Samuele, Pasa Anna, Tomaselli Angelo, Barni Martina, Ielmini Giulia, Tirloni Paola, Colombo Linda, Zocche Arianna, Cafiero Gabriele, Naggi Edoardo, Boldrini Paolo.