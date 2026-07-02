30 anni di 'Happy House Beer': festa a Turbigo

Trent'anni di amicizia, volontariato, cultura della birra e voglia di stare insieme. Happy House Beer celebra un traguardo importante e invita tutta la cittadinanza a festeggiare i suoi primi 30 anni con la tradizionale Festa della Birra, in programma venerdì 3 e sabato 4 luglio 2026 in piazza Madonna della Luna a Turbigo.

Trent'anni di amicizia, volontariato, cultura della birra e voglia di stare insieme. Happy House Beer celebra un traguardo importante e invita tutta la cittadinanza a festeggiare i suoi primi 30 anni con la tradizionale Festa della Birra, in programma venerdì 3 e sabato 4 luglio 2026 in piazza Madonna della Luna a Turbigo.

Nata nel 1996 grazie all'iniziativa di un gruppo di amici accomunati dalla passione per la birra di qualità, Happy House Beer è stata una delle realtà pionieristiche del territorio nel promuovere e far conoscere la cultura della birra artigianale, in anni nei quali il fenomeno era ancora agli albori in Italia.

"Quando siamo partiti, trent'anni fa, abbiamo iniziato a fare la birra in casa nella taverna di Christian", tra i fondatori dell'associazione, infatti, figura anche Christian Garavaglia, professore universitario di Economia, già sindaco di Turbigo e oggi consigliere regionale della Lombardia. "L'homebrewing è stata l'occasione per sperimentare, apprendere, conoscere. E' la stessa strada che molti produttori artigianali hanno percorso. Noi invece ci siamo dedicati alla vita associativa, con passione e direi anche con la ricerca della qualità. Parlare di birra artigianale significava guardare molto avanti rispetto ai tempi - spiega il presidente Gianni Foieni -. Oggi questo mondo è diventato una realtà consolidata e apprezzata da milioni di persone, ma all'epoca era una vera scommessa. Siamo orgogliosi di aver contribuito, nel nostro piccolo, a diffondere una cultura fatta di qualità, convivialità e attenzione ai prodotti. Questo anniversario è soprattutto una festa per tutti coloro che in questi anni hanno condiviso con noi un pezzo di strada".

"Trent'anni rappresentano un traguardo straordinario - sottolinea Garavaglia - Happy House Beer nacque da una semplice intuizione e da tanta passione, quando il mondo della birra artigianale in Italia era ancora poco conosciuto. Vedere oggi come quel movimento sia cresciuto e abbia saputo valorizzare tradizioni, produzioni di qualità e momenti di aggregazione è motivo di grande soddisfazione. Ma la cosa più bella resta lo spirito che ci ha accompagnato fin dall'inizio: amicizia, volontariato e voglia di fare qualcosa di positivo per la nostra comunità".

Il programma della manifestazione prevede due giornate all'insegna della buona musica, della gastronomia e naturalmente della migliore birra artigianale.

Venerdì 3 luglio, dalle 17 alle 24, apertura degli stand e alle 21.30 concerto live dei Day Off, con un coinvolgente repertorio pop-rock dagli anni Ottanta ai Duemila.

Sabato 4 luglio, dalle 15 alle 24, spazio ancora a birre, cucina e intrattenimento, mentre alle 21 andrà in scena il DJ set "Back to 1996", un viaggio musicale nelle atmosfere e nei successi che accompagnarono la nascita dell'associazione.

Durante entrambe le giornate saranno presenti punti ristoro con food e pizza, in collaborazione con Danny's, oltre a momenti di svago e intrattenimento per tutte le età.

L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Turbigo e rappresenta non soltanto una festa, ma anche l'occasione per ripercorrere una storia associativa che, in tre decenni, è diventata parte integrante della vita sociale del paese.

Trent'anni dopo, la passione è la stessa di allora. Con qualche birra in più, molti amici in più e la stessa voglia di stare insieme.

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