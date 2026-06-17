All’Arbusta arriva il “Villaggio in Rosa”

Dal 19 al 21 giugno in piazza degli Artigiani tre giorni di musica, associazioni, mercatini, cucina e solidarietà con la Camminata in Rosa.

Un fine settimana interamente… a tinte rosa. Turbigo si prepara a vivere tre giorni di festa, incontro e condivisione con il “Villaggio in Rosa”, in programma da venerdì 19 a domenica 21 giugno in piazza degli Artigiani, in località Arbusta.

La manifestazione proporrà un ricco programma pensato per tutte le età, con un’area dedicata alle associazioni legate al mondo femminile, uno spazio per i bambini, il mercatino degli hobbisti e cucine tipiche itineranti con area tavoli. Un’occasione per stare insieme, valorizzare il territorio e sostenere anche messaggi importanti di prevenzione e attenzione alla salute.

Momento particolarmente significativo sarà domenica 21 giugno alle 10 con la “Camminata in Rosa” insieme all’associazione Cuore di Donna. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato a percorsi di prevenzione del tumore femminile, trasformando la giornata in un gesto concreto di solidarietà.

Non mancheranno poi momenti curiosi e divertenti: sempre domenica, dalle 18, spazio ai selfie con l’Orsa “Kamy”. Una presenza speciale che promette di conquistare grandi e piccoli, con una sfida simpatica: riuscire a farla entrare tutta nella foto?

Le serate saranno accompagnate dalla musica, sempre dalle 21. Venerdì 19 giugno sul palco “The Best of”, party band con hit italiane e straniere al femminile. Sabato 20 giugno sarà la volta dei “Cartoon Legend – Cover Band”, con un omaggio a Cristina D’Avena, ai cartoni animati e alle sigle tv. Domenica 21 giugno chiusura con “Io e Gianna”, tributo a Gianna Nannini.

L’ingresso è libero. Gli orari saranno venerdì e sabato dalle 18 alle 23.30, mentre domenica il Villaggio sarà aperto dalle 11.30 alle 23.30. L’invito degli organizzatori è semplice e colorato: ‘Ci vediamo all’Arbusta, con accessori e abbigliamento a tema’.

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