Istituto Torno: 5 milioni per gli interventi

Interventi programmati sull’istituto di Castano Primo. Garavaglia: "Ora rispetto dei tempi e attenzione alla ripresa delle lezioni".

Oltre 5 milioni di euro per intervenire sulla scuola “G. Torno” di Castano Primo, con lavori che riguarderanno copertura, palestre, serramenti e servizi igienici. È quanto emerge dopo l’intervento e il sollecito del consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia, Christian Garavaglia, che aveva portato all’attenzione degli enti competenti le criticità segnalate dall’istituto, a partire dalle infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura dell’edificio.

Da Città Metropolitana di Milano sono arrivate risposte concrete, con un piano di interventi che punta a migliorare la sicurezza e la qualità degli spazi frequentati ogni giorno da studenti, docenti e personale scolastico.

‘Ringrazio Città Metropolitana per il riscontro fornito e per le risorse stanziate – dichiara Garavaglia –. La situazione meritava la massima attenzione, perché infiltrazioni e problemi strutturali incidono direttamente sulla qualità degli ambienti scolastici e sulla serenità di studenti, docenti e personale. Secondo quanto comunicato, sono stati destinati 1,55 milioni di euro per il rifacimento della copertura, con avvio dei lavori previsto entro il mese di settembre al termine delle procedure di gara’.

Accanto a questo intervento sono programmati ulteriori lavori di riqualificazione per 3,5 milioni di euro, destinati alla sostituzione dei serramenti, al rinforzo strutturale delle palestre e al rifacimento dei servizi igienici.

‘Una quota significativa di queste risorse, pari a 1,8 milioni di euro, proviene da Regione Lombardia – sottolinea Garavaglia –. Si tratta di un investimento importante che dimostra come la collaborazione tra istituzioni possa tradursi in risposte concrete e verificabili per la comunità scolastica’.

Un tema centrale resta ora quello dei tempi, soprattutto in vista della ripresa delle lezioni. A evidenziarlo è anche il sindaco di Castano Primo, Roberto Colombo: ‘L’auspicio è che l’avvio dei lavori previsto entro settembre non comporti particolari disagi alla ripresa delle lezioni. Considerata la pausa estiva e l’assenza degli studenti, sarebbe stato auspicabile sfruttare maggiormente questo periodo per anticipare almeno una parte degli interventi più urgenti. Ora, però, ciò che conta è che gli impegni assunti si trasformino rapidamente in cantieri operativi e risultati concreti’.

L’attenzione resta dunque alta su un intervento molto atteso dalla comunità scolastica e dal territorio. ‘Continuerò a seguire con attenzione l’evoluzione degli interventi, mantenendo un costante raccordo con la comunità scolastica e con gli enti coinvolti – conclude Garavaglia –. Studenti, famiglie, insegnanti e personale hanno diritto a strutture sicure, moderne e adeguate all’importante funzione educativa che la scuola svolge ogni giorno’.

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