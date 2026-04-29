La magia delle parole in scena

Dal 2 al 5 maggio lo spettacolo tratto dall’opera di Raymond Queneau: un viaggio sorprendente tra comicità, invenzione e teatro.

Al Teatro Menotti, dal 2 al 5 maggio 2026, approda “Esercizi di stile”, celebre opera di Raymond Queneau nella versione italiana di Umberto Eco, con la regia di Emanuela Pistone. Uno spettacolo capace di trasformare la parola in gioco, invenzione e continua sorpresa, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza teatrale fuori dagli schemi.

Prodotto dal Teatro Stabile di Catania, lo spettacolo è stato finalista al premio “Le Maschere del Teatro Italiano 2024” come miglior spettacolo della stagione 2023-2024, conquistando anche il riconoscimento per le migliori luci. Sul palco, insieme a Emanuela Pistone, anche Francesco Foti e Agostino Zumbo, protagonisti di una messa in scena dinamica e originale.

L’idea di partenza è tanto semplice quanto geniale: raccontare lo stesso episodio in modi sempre diversi. Da qui nasce uno dei più celebri esperimenti letterari del Novecento, pubblicato nel 1947 da Queneau e costruito su 99 variazioni dello stesso racconto. Un intreccio di ironia, stile e creatività che continua ancora oggi a stupire per la sua modernità.

La regista Emanuela Pistone racconta di aver immaginato lo spettacolo “a metà tra un circo e un Varietà”, dove ogni scena diventa un numero diverso: comicità, musica, danza, magia e improvvisazione si alternano in un continuo gioco teatrale. “In questo nostro circo della parola – spiega – gli interpreti si muovono su un’immaginaria pagina bianca dove lettere e linguaggi prendono continuamente nuove forme”.

Lo spettacolo diventa così una vera festa del linguaggio, capace di coinvolgere il pubblico e invitarlo a lasciarsi trasportare dal piacere del teatro. Una proposta culturale raffinata ma accessibile, che unisce intelligenza, ironia e divertimento, dimostrando ancora una volta come la forza delle parole possa trasformare anche il racconto più semplice in qualcosa di straordinario.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!