Il CDD regala girasoli e sorrisi

La loro è un’attività che coinvolge gli utenti, 12 uomini e donne adulti, con disabilità medie e gravi; durante la Giornata Mondiale della Terra hanno donato vasetti di girasoli.

Siamo a Magnago, il 22 aprile, durante la Giornata Mondiale della Terra, e il 'Centro Diurno Disabili' (della cooperativa consorzio blu) ci ricorda quanto sia importante prendersi cura del mondo in cui viviamo.

Lo fa in un modo particolare, istituendo un banchetto, in prossimità del cancello all’ingresso del centro, dove sul quale sono posizionati decine di vasetti di girasoli, che la comunità è invitata a prendere in maniera completamente gratuita.

Ad ogni vasetto è legato un foglietto che cita ‘per la mia terra mi impegno a ….’ lasciando al pubblico il compito di completare la frase.

“sono diversi anni che portiamo avanti questa iniziativa, appena abbiamo capito di essere capaci è stata spontanea la voglia di voler condividere la gioia dei girasoli… regalando piantine alla comunità” confessa un’operatrice, “cominciamo da febbraio/marzo a preparare la terra, i vasetti e piantare i semi”.

Ogni anno sono stati donati più di 100 vasetti, che hanno riempito e colorato i cortili di Magnago, portando davvero la felicità e lo stupore delle persone, molti hanno poi condiviso la crescita delle loro piante anche sul gruppo Facebook.

La loro è un’attività che coinvolge gli utenti, 12 uomini e donne adulti, con disabilità medie e gravi; la finalità principale è il loro benessere, tuttavia diventa occasione per farsi conoscere sul territorio. Questa iniziativa ha permesso la diffusione di bellezza e rispetto per la nostra terra, senza dimenticarsi l’importanza dell’inclusione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!