Milano / Malpensa
Dialogo Castano e Ferrovienord
- 09/04/2026 - 15:13
- Castano Primo
Un confronto diretto per portare sul tavolo le esigenze concrete dei cittadini, in particolare dei pendolari. È questo il senso dell’incontro che nei giorni scorsi ha visto protagonista il sindaco di Castano Primo, Roberto Colombo, insieme al presidente di FERROVIENORD, Pier Antonio Rossetti.
Un momento di dialogo che ha coinvolto anche altri Comuni del Castanese, con l’obiettivo di affrontare le principali criticità del trasporto ferroviario e individuare possibili soluzioni condivise. Tra i temi centrali, inevitabilmente, quello della puntualità del servizio, una delle questioni più sentite dagli utenti.
Nel corso dell’incontro, il presidente Rossetti ha chiarito il ruolo di FERROVIENORD, che gestisce l’infrastruttura ferroviaria, distinguendolo da quello di Trenord, responsabile invece del servizio. Allo stesso tempo ha illustrato gli interventi in corso, destinati a migliorare la situazione complessiva della rete.
Tra questi spicca il potenziamento del nodo di Bovisa, un investimento da 175 milioni di euro che porterà a una riqualificazione dello scalo e a un aumento significativo dei binari, da otto a dodici. A questo si aggiungono i lavori sulla stazione di Busto Arsizio, con un investimento di 26 milioni di euro, e quelli sul polo di Saronno, che superano i 50 milioni.
Importanti anche i risultati già raggiunti sul fronte del rinnovo del materiale rotabile: a fine 2025 si è infatti concluso il piano che ha portato all’introduzione di 214 nuovi treni, un passo significativo verso un servizio più moderno ed efficiente.
Dal canto suo, il sindaco Colombo ha avanzato una richiesta concreta per il territorio, proponendo di poter utilizzare ulteriori spazi all’interno della stazione cittadina. L’obiettivo è favorire la presenza di associazioni locali, in grado di garantire un maggiore presidio e contribuire a migliorare la vivibilità e la sicurezza dell’area.
L’incontro si è concluso con un elemento importante: l’avvio di un canale di comunicazione diretto tra le istituzioni coinvolte. Una sinergia che, nelle intenzioni, potrà facilitare la gestione delle criticità e rendere più rapido ed efficace il confronto sulle esigenze del territorio.
Un passo in avanti nella direzione di un trasporto ferroviario più vicino ai cittadini, costruito attraverso il dialogo e la collaborazione tra enti.
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