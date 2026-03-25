L’ISIS Bernocchi conquista il nono posto nella classifica italiana della Cisco NetAcad Cup 2026

La competizione, organizzata dalla Cisco Academy con Real Madrid, raccoglie partecipanti da Europa, Africa, Medioriente e CSI attorno a sfide su networking, cybersecurity, IoT e IA.

L’ISIS Bernocchi si è piazzato al 9° posto a livello nazionale nella EMEA Cisco Networking Academy Cup 2026, il torneo a tema tecnologico aperto a istruttori, studenti, accademie e istituti da ogni parte di Europa, Africa, Medioriente e CSI. La sfida, di cui sono stati resi noti i risultati lo scorso 23 marzo, ha visto la scuola legnanese guadagnare la 146° posizione su 501 concorrenti totali nella classifica generale.

La competizione, organizzata dalla Cisco Academy in collaborazione con Real Madrid e tenutasi quest’anno tra il 12 gennaio e l’8 marzo, è pensata per sviluppare ed esercitare al massimo livello competenze di networking, gestione della cybersecurity, innovazione attraverso l’IoT e l’IA.

Il team del Bernocchi, formato dagli studenti delle classi 3^D, 4^D e 5^D Telecomunicazioni, si è distinto nel torneo ottenendo un piazzamento di tutto rispetto.

A occuparsi della preparazione tecnica dei ragazzi è stato il professor Roberto Albé, docente dell’Istituto e istruttore CISCO, che oltre alle lezioni in classe ha tenuto corsi di formazione pomeridiani di cybersecurity e CCNA. L’insegnante sottolinea che gli studenti hanno partecipato alla gara in completa autonomia e in orario extrascolastico, dando prova delle loro capacità, e si dichiara pienamente soddisfatto del risultato: “È la nostra prima partecipazione alla competizione e non mi sarei aspettato di rientrare tra i primi dieci posti in Italia”.

“Siamo molto contenti di questo ulteriore risultato ottenuto attraverso la collaborazione e la partecipazione a corsi e iniziative proposti da CISCO”, commenta la Dirigente dell’Istituto, Elena Maria D’Ambrosio. “La soddisfazione è resa ancora maggiore dal fatto che si tratta di un traguardo condiviso, cui hanno contribuito tutti gli studenti del triennio di Telecomunicazioni, a conferma del buon livello di preparazione dei nostri studenti.”

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