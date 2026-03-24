Nuove aree di servizio sulla TEEM

Inaugurate “Muzza Est” e “Muzza Ovest”: più servizi, sostenibilità e attenzione all’accessibilità lungo l’A58.

È un passo in avanti per la qualità del viaggio e dei servizi lungo le infrastrutture lombarde quello compiuto con l’inaugurazione delle nuove aree di servizio “Muzza Est” e “Muzza Ovest” sulla Tangenziale Est Esterna di Milano (A58-TEEM), nel territorio di Paullo. Due nuove stazioni, una per ciascun senso di marcia, pensate per offrire una sosta moderna, funzionale e accessibile a tutti.

Le aree, gestite dal Gruppo Sarni e collocate in posizione strategica lungo l’asse che collega la A1, la A35 BreBeMi e la A4, sono già pienamente operative e rappresentano un punto di riferimento per migliaia di automobilisti ogni giorno. Ciascuna struttura si estende su una superficie di circa 25mila metri quadrati e mette a disposizione oltre 80 posti tra auto, mezzi pesanti e autobus, oltre a spazi dedicati alla ristorazione, con bar, pizzeria e market.

Non solo carburanti tradizionali – benzina, gasolio, GPL e AdBlue, sia in modalità servita che self-service – ma anche uno sguardo concreto al futuro della mobilità: ogni area è infatti dotata di colonnine per la ricarica elettrica fino a 100 kW. A completare l’offerta, servizi pensati per il comfort dei viaggiatori come docce, baby room e camper service.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’accessibilità: le aree sono state progettate per essere pienamente fruibili anche da persone con mobilità ridotta, con spazi adeguati e posti auto riservati. Un aspetto sempre più centrale nella progettazione delle infrastrutture moderne.

Non manca l’impegno sul fronte ambientale. Le nuove aree di servizio integrano pannelli fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile e sistemi di illuminazione a LED, con l’obiettivo di ridurre i consumi e migliorare l’efficienza energetica complessiva.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti coinvolti nel progetto. L’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi ha sottolineato come “la TEEM rappresenti un esempio concreto di efficienza, innovazione e sostenibilità”, evidenziando i benefici già portati in termini di riduzione del traffico e maggiore sicurezza.

Sulla stessa linea l’assessore ai Trasporti Franco Lucente, che ha ribadito il valore strategico dell’infrastruttura: “Un’iniziativa importante, che rende la A58-TEEM un’arteria sempre più fruibile e strategica per la viabilità lombarda”.

Per Marco Griguolo, consigliere delegato alle Infrastrutture della Città Metropolitana di Milano, queste nuove aree rappresentano anche un’opportunità per il territorio: “Migliorano la qualità della sosta e generano valore per l’economia locale, creando nuove opportunità occupazionali”.

Un tassello in più, dunque, nel percorso di sviluppo di una mobilità sempre più integrata, efficiente e sostenibile. Come ha evidenziato l’amministratore delegato della Tangenziale Esterna Paolo Pierantoni, “l’obiettivo è migliorare l’esperienza di viaggio, garantendo servizi di qualità accessibili a tutti”.

Con l’apertura di “Muzza Est” e “Muzza Ovest”, la TEEM si conferma così non solo come infrastruttura strategica per la viabilità lombarda, ma anche come modello di servizio attento alle esigenze delle persone e alle sfide ambientali del presente.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!