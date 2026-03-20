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sabato 21 marzo 2026 | ore 15:16

Vanzaghello, apprensione per un uomo scomparso

Familiari e Carabinieri impegnati dalle prime ore del mattino: appello alla comunità.
Vanzaghello - Uomo scomparso il 20 marzo 2026

Cresce la preoccupazione a Vanzaghello per la scomparsa di un uomo di cui non si hanno più notizie dalla mattinata di oggi. A lanciare l’allarme è la famiglia, che insieme ai Carabinieri ha già attivato le ricerche sul territorio.

A condividere l’appello è il fratello, Antonino, che chiede l’aiuto di tutti: ‘Chiedo se per caso avete visto mio fratello che da stamattina è sparito e non riusciamo a trovarlo insieme ai Carabinieri. Se qualcuno lo avesse visto mi contatti urgentemente’.

In queste ore si stanno raccogliendo segnalazioni e si stanno verificando possibili spostamenti, ma al momento non ci sono informazioni certe sulla posizione dell’uomo. Fondamentale potrebbe rivelarsi anche il contributo dei cittadini, soprattutto di chi si trovava in zona nelle ore della scomparsa.

Per qualsiasi informazione utile o eventuali avvistamenti è possibile contattare direttamente il numero 340 2606 576.

L’invito è a prestare attenzione e a condividere il più possibile l’appello: anche un piccolo dettaglio può fare la differenza e aiutare a riportarlo a casa.

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