Nuova sede per le Guardie Ambientali d’Italia

Consegnato l’immobile di via Moroni: rafforzati i controlli contro abbandono dei rifiuti e maltrattamenti sugli animali.

Un nuovo punto di riferimento per la tutela dell’ambiente e del territorio. Nei giorni scorsi il Comune di Castano Primo ha consegnato ufficialmente la sede alle Guardie Ambientali d’Italia, che da ora potranno operare dall’immobile di via Moroni, un tempo sede del Comando della Polizia Locale.

Alla consegna erano presenti il sindaco Roberto Colombo, il vicesindaco Daniele Rivolta e l’assessore Carlo Iannantuono. L’incontro è stato anche occasione per un momento conviviale e di ringraziamento, con un brindisi insieme ai volontari che hanno scelto di dedicare tempo ed energie alla difesa dell’ambiente e al rispetto delle regole.

Con questa nuova presenza sul territorio, Castano Primo rafforza la rete di realtà impegnate nella tutela del bene comune. Le Guardie Ambientali d’Italia svolgeranno infatti attività di controllo, prevenzione e repressione in particolare contro l’abbandono dei rifiuti e i maltrattamenti sugli animali, offrendo un supporto concreto all’azione delle istituzioni e contribuendo a promuovere maggiore attenzione e responsabilità da parte di tutti.

Non solo vigilanza, ma anche sensibilizzazione e partecipazione civica. Proprio per questo le Guardie Ambientali hanno rivolto un invito alla cittadinanza: chi desidera impegnarsi in prima persona per la tutela del territorio può candidarsi come volontario ed entrare a far parte del gruppo.

Un’opportunità per trasformare l’attenzione all’ambiente in un impegno concreto, al servizio della comunità.

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