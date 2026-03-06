Un recital intenso a Novara tra musica, parole e solidarietà per omaggiare una delle voci più amate della canzone italiana.

Un viaggio tra emozioni, ricordi e grandi melodie della musica italiana. Giovedì 12 marzo alle 21 il Teatro Coccia ospiterà lo spettacolo “Silvia Mezzanotte canta Mina”, un recital intenso e coinvolgente con protagonista Silvia Mezzanotte, dedicato all’intramontabile repertorio di Mina.

Sul palco, accanto alla cantante, ci sarà l’ensemble femminile Le Muse, formato da nove musiciste e diretto dal Maestro Andrea Albertini. Ne nascerà uno spettacolo raffinato, dove musica e parole si intrecciano in un racconto suggestivo che attraversa brani celebri e momenti di riflessione sull’identità e sulla sensibilità femminile.

La stessa Silvia Mezzanotte racconta il senso profondo di questo progetto: “Con talento, intelligenza e coraggio Mina ha saputo ispirare intere generazioni di donne. Oggi mi sento pronta a raccontarla attraverso la mia maturità, voce e anima. Ma non basta la voce: per cantare Mina servono lacrime, sudore, ironia, cadute e risalite. Serve esperienza, quella che solo la vita ti può dare”.

Il concerto sarà anche una dichiarazione d’amore artistica verso la cantante che più ha influenzato il percorso musicale della Mezzanotte. In scaletta non mancheranno alcune tra le canzoni più celebri della Tigre di Cremona, come “E se domani”, “Parole parole”, “Amor mio” e “Brava”, reinterpretate con uno stile personale e maturo.

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Verdi Montecatini, unisce eleganza musicale e intensità interpretativa, offrendo al pubblico un’occasione speciale per rivivere alcune delle pagine più belle della canzone italiana.

La serata avrà anche una finalità solidale: il ricavato, al netto delle spese, sarà destinato ai progetti della For Life Onlus. I biglietti sono disponibili online sul sito della biglietteria del teatro e presso la biglietteria del Coccia.

Artista dalla voce potente e riconoscibile, Silvia Mezzanotte è tra le interpreti più apprezzate della scena musicale italiana. Per anni frontwoman dei Matia Bazar, con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2002, ha collaborato con grandi nomi della musica internazionale come Al Jarreau, Dionne Warwick e Michael Bolton. Nel 2016 ha conquistato il pubblico televisivo vincendo Tale e Quale Show su Rai1, proprio grazie a una memorabile interpretazione di “Brava”, uno dei brani simbolo di Mina.

Una serata che si preannuncia intensa e coinvolgente, capace di unire grande musica e solidarietà, nel segno di due voci che hanno segnato la storia della canzone italiana

