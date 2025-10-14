Museo del '900: gas nei sotterranei

Dal piano -2 del museo ha cominciato a sprigionarsi del fumo, sufficiente ad attivare i sensori di allarme e richiedere l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco.

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi al Museo del Novecento, in piazza Duomo a Milano, dove poco dopo le 14.30 è scattato l’allarme a causa di una fuoriuscita di gas proveniente da uno dei condizionatori collocati nei sotterranei della struttura.

Dal piano -2 del museo ha cominciato a sprigionarsi del fumo, sufficiente ad attivare i sensori di allarme e richiedere l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco, che sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti con tre mezzi, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di via Benedetto Marcello.

Le squadre di soccorso hanno rapidamente avviato le operazioni di ispezione e messa in sicurezza, risalendo alla causa del fumo — una dispersione di gas tecnico dall’impianto di climatizzazione — e verificando che non vi fossero rischi per persone o strutture.

Nonostante la centralità del luogo e la presenza di numerosi visitatori, non è stato necessario procedere all’evacuazione del museo. L’intervento si è concluso senza criticità e non si registrano feriti o intossicati.

L’episodio, fortunatamente di lieve entità, ha comunque richiesto la temporanea sospensione delle visite nell’area sotterranea del museo, per consentire le verifiche tecniche e il ripristino completo della sicurezza degli impianti.

Il Museo del Novecento, situato a pochi passi dal Duomo, è uno dei poli culturali più visitati della città: l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato che l’incidente si trasformasse in un’emergenza più grave.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!