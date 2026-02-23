Ford Capri: Il ritorno di un’icona in versione elettrica

Ford rilancia uno dei nomi più iconici della sua storia, reinterpretando la tradizione, orientandola al futuro.

La mitica Ford Capri torna sul mercato, portando con sé un romantico senso di nostalgia anni ’70. Torna in versione moderna con la veste del SUV Coupé 100% Elettrico progettato per unire design moderno, emozionale, tecnologia avanza e mobilità sostenibile.

Si rilancia così uno dei nomi più iconici della storia Ford, reinterpretando la tradizione, orientandola al futuro.

Ford Capri: Identità storica, linguaggio moderno

Della nuova Ford Capri Elettrica colpisce la silhouette da SUV Coupé corredata dal tetto inclinato capace di richiamare l’anima sportiva della Capri originale.

Il fronte resta ovviamente pulito, come da caratteristiche delle nuove auto elettriche. Le proporzioni generali strizzano l’occhio alla modernità, senza lesinare in robustezza e mantenendo senso di dinamismo.

La firma luminosa LED distintiva conferma l’anima elettrica, ricordando che non è una sportiva tradizionale, bensì un’auto emozionale che celebra il modello storico.

Motorizzazione e autonomia fino a 600km

L’autonomia di Ford Capri è sicuramente uno degli aspetti più interessanti per coloro che stanno valutando un passaggio all’elettrico.

Il modello è disponibile in diverse configurazioni, tra cui una versione Standard Range e una Extended Range, che può arrivare fino a circa 600km nel ciclo WLTP.

Questo significa che la Ford Capri SUV Elettrico non è pensata solo per l’uso urbano, ma anche per viaggi medio-lunghi, riducendo l’ansia da ricarica che spesso frena che si avvicina per la prima volta a un’auto elettrica. La presenza della ricarica rapida consente inoltre di recuperare una parte significativa dell’autonomia in tempi contenuti, rendendo l’esperienza più pratica nella vita quotidiana.

Entrare nella nuova Ford Capri significa immergersi subito in una linea minimalista e moderna. Grande display centrale, sistema infotainment di ultima generazione e connettività completa, l’esperienza a bordo è intuitiva e fluida.

Capri vs SUV tradizionali

Nel confronto con un SUV benzina o diesel, la Ford Capri elettrica offre vantaggi evidenti sul piano delle emissioni e dei costi di gestione. L’assenza di combustione interna significa meno manutenzione, niente cambi olio e minori componenti soggetti a usura.

Nel medio-lungo periodo, soprattutto per chi dispone di ricarica domestica, il costo chilometrico può risultare inferiore rispetto a un SUV tradizionale. È qui che la Ford Capri SUV elettrico diventa interessante non solo per scelta emotiva, ma anche razionale.

A chi si rivolge la nuova Ford Capri

La Ford Capri è pensata per chi desidera un’auto elettrica con personalità. È ideale per automobilisti che vogliono distinguersi dai SUV tradizionali, per chi percorre molti chilometri e cerca un’autonomia elevata, e per chi vuole entrare nel mondo dell’elettrico senza rinunciare a design e carattere.

Non è un modello puramente urbano, né un’auto sportiva estrema: è un equilibrio tra immagine, tecnologia e sostenibilità.

