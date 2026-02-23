Pap test, prevenzione del colon-retto, visite urologiche e nutrizionali per i soci mutua Bcc Busto Garolfo

Una platea che conta 700 persone, oltre ai famigliari. Per poterne usufruire occorre essere soci della banca ed iscritti a Ccr Insieme Ets, la Mutua di Comunità della Banca al costo di 10 euro annuali.

La prevenzione oncologica si arricchisce di nuove opportunità per i soci della mutua della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, gestita da Ccr Insieme Ets. Una platea che conta 700 persone, oltre ai famigliari. Un potenziamento significativo che rafforza l’impegno verso la tutela della salute, puntando su diagnosi precoce, controlli mirati e corretti stili di vita.

Accanto ai percorsi già attivi dedicati alla prevenzione della cute, del tumore al seno e di altre patologie non solo femminili, il programma si estende ora includendo tre nuove aree di intervento: il Pap test, l’urologia e la prevenzione del tumore del colon-retto. Un ampliamento che consente di coprire alcune delle principali patologie oncologiche, offrendo strumenti concreti per individuare eventuali problemi nelle fasi iniziali, quando le possibilità di cura sono maggiori.

«Con l’ampliamento dei percorsi di prevenzione riservati ai soci della nostra Mutua vogliamo rafforzare una cultura della responsabilità e dell’attenzione alla persona, promuovendo una visione della salute che non si limiti all’intervento quando la malattia si manifesta, ma che punti con decisione sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce. Prendersi cura della salute significa offrire strumenti concreti che permettano ai soci di conoscere meglio il proprio stato di benessere, di intercettare per tempo eventuali segnali di rischio e di compiere scelte più consapevoli nel corso della propria vita», spiega Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. «Questo impegno si inserisce pienamente nei valori cooperativi che da sempre guidano l’azione della nostra Banca sul territorio. Mutualità, solidarietà e prossimità non restano principi astratti, ma si traducono in servizi concreti che rispondono a bisogni reali delle persone».

Le novità del 2026 rientrano nel programma di prevenzione di Ccr Insieme Ets, la muta di comunità dei soci della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Un sistema che mette al centro la persona, valorizzando il principio della mutualità e della prevenzione come investimento sulla qualità della vita.

Il Pap test è un esame di screening fondamentale per la prevenzione del tumore del collo dell’utero. Si tratta di un test semplice e non invasivo che permette di individuare precocemente alterazioni cellulari, spesso prima ancora che si trasformino in una patologia vera e propria. La sua esecuzione periodica rappresenta uno dei pilastri della prevenzione oncologica femminile.

La nuova prestazione urologica prevede una visita specialistica effettuata da un medico urologo ed è rivolta in particolare alla prevenzione delle patologie dell’apparato urinario e genitale maschile, compreso il tumore della prostata. La visita consente una valutazione clinica completa, utile per intercettare eventuali segnali precoci e impostare, se necessario, ulteriori approfondimenti diagnostici.

Entra inoltre nel programma la prevenzione del tumore del colon-retto, una delle neoplasie più diffuse ma anche una di quelle per cui la diagnosi precoce può fare la differenza. I controlli previsti permettono di individuare lesioni o alterazioni iniziali, spesso asintomatiche, che possono essere trattate prima che evolvano in forme più gravi.

Accanto agli esami e alle visite specialistiche, il percorso di prevenzione si completa con un’attenzione specifica allo stile di vita e all’alimentazione. È infatti prevista una visita con il nutrizionista, figura chiave nel supportare i soci nella costruzione di un’alimentazione equilibrata e personalizzata. La nutrizione riveste un ruolo fondamentale nella prevenzione oncologica, contribuendo a ridurre i fattori di rischio e a promuovere il benessere generale.

Tutte queste prestazioni sono riservate su prenotazione nelle giornate di prevenzione oncologica ai soci di Ccr InsiemeEts, la mutua di comunità dei soci della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

«Una platea che conta 700 persone, oltre ai loro familiari, e che rende evidente la portata concreta dell’impegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate sul fronte della prevenzione. – spiega Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets - Un bacino ampio, che non si limita ai soli soci ma si estende alle loro famiglie, moltiplicando gli effetti positivi delle iniziative sanitarie e rafforzando una rete di tutela che coinvolge l’intera comunità. In questo modo la prevenzione oncologica diventa non solo un servizio, ma un investimento sociale capace di incidere realmente sulla qualità della vita, favorendo diagnosi precoci e una maggiore consapevolezza dell’importanza dei controlli periodici».

