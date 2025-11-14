"Ciao Bias": il giornalismo perde un suo protagonista

Se ne va un'altra figura storica del giornalismo locale. Il territorio saluta Francesco Maria Bienati. Di lui rimarrà il ricordo dei tanti servizi fatti e delle esperienze vissute.

Un mix di intraprendenza, carisma e "fiuto". A volte anche "sopra le righe", ma questa era una delle sue caratteristiche principali che ne hanno fatto un punto di riferimento nel territorio del Castanese, del Magentino e più in generale dell'Alto Milanese. Se ne va una figura che negli anni ha scritto pagine significative del giornalismo locale, prima come fotografo (anche con servizi e reportage fuori dai confini italiani) e poi proprio nel ruolo di giornalista, con notizie e articoli che rimarranno nella memoria di chi ha collaborato con lui o l'ha incontrato sul suo percorso. Oggi il territorio è più vuoto: "Ciao Bias", come lo conoscevano praticamente tutti. Perché Francesco Maria Bienati è stato uno dei protagonisti della scena dell'informazione della nostra zona. Lo ricordiamo con affetto nelle diverse occasioni in cui ha collaborato anche con noi di "Logos" e per il coraggio di realizzare il suo sogno di aprire e gestire la testata online "Corriere Altomilanese.com". Ora vogliamo immaginarti così: sigaretta in bocca, la voce pungente, una battuta sfrontata e, ovviamente, l'immancabile macchina fotografica e videocamera in mano che te ne vai, pronto a realizzare un altro servizio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!