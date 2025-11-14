meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole discontinue 13°
Ven, 14/11/2025 - 20:20

data-top

venerdì 14 novembre 2025 | ore 20:31

"Ciao Bias": il giornalismo perde un suo protagonista

Se ne va un'altra figura storica del giornalismo locale. Il territorio saluta Francesco Maria Bienati. Di lui rimarrà il ricordo dei tanti servizi fatti e delle esperienze vissute.
Territorio - Francesco Maria Bienati

Un mix di intraprendenza, carisma e "fiuto". A volte anche "sopra le righe", ma questa era una delle sue caratteristiche principali che ne hanno fatto un punto di riferimento nel territorio del Castanese, del Magentino e più in generale dell'Alto Milanese. Se ne va una figura che negli anni ha scritto pagine significative del giornalismo locale, prima come fotografo (anche con servizi e reportage fuori dai confini italiani) e poi proprio nel ruolo di giornalista, con notizie e articoli che rimarranno nella memoria di chi ha collaborato con lui o l'ha incontrato sul suo percorso. Oggi il territorio è più vuoto: "Ciao Bias", come lo conoscevano praticamente tutti. Perché Francesco Maria Bienati è stato uno dei protagonisti della scena dell'informazione della nostra zona. Lo ricordiamo con affetto nelle diverse occasioni in cui ha collaborato anche con noi di "Logos" e per il coraggio di realizzare il suo sogno di aprire e gestire la testata online "Corriere Altomilanese.com". Ora vogliamo immaginarti così: sigaretta in bocca, la voce pungente, una battuta sfrontata e, ovviamente, l'immancabile macchina fotografica e videocamera in mano che te ne vai, pronto a realizzare un altro servizio.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Turno di guardia per molti
Editoriali - Cambio della guardia (Foto internet)
Gallera, solo qualche settimana fa, si congedò da assessore regionale al Welfare con la frase "Concluso il mio turno di guardia". Ma qui, oggi, dovrebbero chiuderlo anche tanti altri.
Se il virus viaggia in bus...
Territorio - Una delle tante situazioni sui mezzi pubblici
Se il virus viaggia in autobus. Ma questa è un'altra storia; o meglio dovrebbe essere uno degli argomenti al centro delle attenzioni, eppure no! Nemmeno stavolta...
Rimani aperto, online, con noi!
Editoriale - Prodotti locali direttamente a casa
La società ComuniCare Futuro, editore di Logos e logosnews.it, lancia una proposta ad attività commerciali, bar, ristoranti e imprese locali: uno spazio web gratis.

Invia nuovo commento