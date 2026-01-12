Si riscopre il dialetto

Protagonisti dell’iniziativa saranno in particolare i giovani alunni delle classi quarte della Scuola Primaria.

Un pomeriggio per tornare alle radici, riscoprendo parole, storie e tradizioni che fanno parte dell’identità del paese. È questo lo spirito della “Giornata del Dialetto e Sant’Antonio del Porcello”, in programma giovedì 15 gennaio alle ore 15 al Centro S.A. di Vanzaghello.

Protagonisti dell’iniziativa saranno in particolare i giovani alunni delle classi quarte della Scuola Primaria, coinvolti in un’esperienza pensata per avvicinare anche le nuove generazioni al dialetto locale, tra curiosità, sorrisi e momenti di condivisione. Un modo semplice ma significativo per trasmettere un patrimonio culturale che rischia di andare perso, ma che continua a vivere attraverso il racconto e l’ascolto.

Il pomeriggio sarà animato da dialoghi divertenti, aneddoti e barzellette in dialetto, capaci di far sorridere e, allo stesso tempo, di raccontare uno spaccato di vita quotidiana di un tempo. Non mancherà, come da tradizione, anche un momento conviviale: pane e Nutella per i bambini, offerti dalla Fioreria Sant’Ambrogio, e pane e porchetta per gli iscritti al Centro S.A. Vanzaghello in possesso della tessera 2026.

Un appuntamento che unisce generazioni diverse, nel segno della memoria e della convivialità, confermando ancora una volta il Centro S.A. come luogo di incontro e di valorizzazione delle tradizioni locali.

