Laboratorio di ghirlande con l’artista Maura Milani all’Eremo di Santa Caterina. Venerdì 19 dicembre doppio appuntamento sul Lago Maggiore.

In vista del Natale e delle sue tavolate imbandite a festa, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno (VA), a strapiombo sul Lago Maggiore, vi propone due appuntamenti speciali: venerdì 19 dicembre si terrà un laboratorio di creazione di ghirlande natalizie tenuto dall’artista Maura Milani. Gli appuntamenti sono alle ore 10.30 o alle 15.30 e possono essere arricchiti da un pranzo presso la Locanda dell’Eremo.

L'Eremo di Santa Caterina è da sempre un luogo di fede, di arte e di contemplazione, ma anche di lavoro manuale e di un rapporto stretto con la natura circostante a partire dalla corte del Quiquio, luogo dove vivevano i contadini che coltivavano i campi di proprietà dei monaci, fino agli orti, piccola gemma che nasconde in ogni angolo piante aromatiche, ulivi, fiori e che cambia aspetto in ogni stagione. L’artista Maura Milani vi porterà a conoscere e riconoscere bacche, piante e foglie che compongono la ricca diversità che caratterizza l'ambiente lacustre per scegliere pochi e preziosi elementi per realizzare la propria ghirlanda di Natale naturale.

L’appuntamento è organizzato da Archeologistics, impresa sociale che opera nel territorio di Varese e di Arona e che si occupa di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale; dal 2023 gestisce l’Eremo di Santa Caterina del Sasso per conto della Provincia di Varese, ente proprietario del luogo.

La prenotazione è obbligatoria. I biglietti sono acquistabili al seguente link: https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/il-natale-della-natura-...

Primo turno

10.30: laboratorio di ghirlande naturali

12.00: ingresso all'Eremo

13.00: pranzo in Locanda per chi lo desidera

Secondo turno

13.00: pranzo in Locanda per chi lo desidera

14.30: ingresso all'Eremo

15.30: laboratorio ghirlande naturali

Costi:

Laboratorio + ingresso: €15

Laboratorio + ingresso + pranzo: €35

Per informazioni: info [at] eremosantacaterina [dot] it / 0332.647014

