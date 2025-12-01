Aspettando il Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore: venerdì 5 dicembre uno spettacolo magico in Piazza Risorgimento.

L'albero di Natale di Santa Maria Maggiore è stato acceso grazie ad una cerimonia intima e speciale, pensata per le bimbe e i bimbi del centro vigezzino (e delle sue frazioni): sono loro, infatti, che ogni anno curano gli addobbi del grande abete ed è a loro che Comune e ProLoco hanno deciso di dedicare il pomeriggio di domenica scorsa, con l'accensione delle mille luci e con uno spettacolo di burattini a tema natalizio.

L'inedito show di venerdì 5 dicembre, in programma alle ore 18 in Piazza Risorgimento, sarà invece aperto a tutti: anticiperà le atmosfere del Mercatino di Natale (visitabile dal giorno successivo, sabato 6 dicembre, e fino a lunedì 8 dicembre), regalando emozioni uniche.

Sarà una scaletta ricchissima, tra musiche natalizie, canti gospel e sabbie artistiche. Un mix inedito, uno spettacolo costruito appositamente per l'occasione.

Dopo il successo degli scorsi anni, anche nel 2025, Piazza Risorgimento di Santa Maria Maggiore si trasformerà dunque in un suggestivo palcoscenico per musica, canti natalizi, arte e tante sorprese.

Lo spettacolo “Magie di sabbia, canti senza tempo” inizierà alle ore 18 di venerdì 5 dicembre.

Le sabbie artistiche di Andrea Arena daranno vita a splendidi disegni e coinvolgenti racconti natalizi e si uniranno ai canti del Coro Gospel White Spirit. Un viaggio emozionante nelle più autentiche atmosfere del Natale, arricchito da sorprese luminose di GFG Pyro.

La partecipazione sarà gratuita.

