La notte del 'Sotto Sopra'

Stranger Things torna ufficialmente anche in Italia con la sua quinta e ultima stagione, disponibile da questa notte alle ore 2 su Netflix.

Dopo anni di attesa, notti passate a riguardare le stagioni precedenti e teorie impazzite sui social, Stranger Things torna ufficialmente anche in Italia con la sua quinta e ultima stagione, disponibile da questa notte alle ore 2 su Netflix, riportando milioni di spettatori dentro le atmosfere cupe, nostalgiche e misteriose di Hawkins. Quattro episodi aprono quest’ultimo capitolo di una serie che dal 2016 ha segnato una generazione, mescolando fantascienza, horror, amicizia e memoria degli anni Ottanta, diventando non solo un prodotto televisivo ma un vero fenomeno culturale capace di influenzare musica, moda, linguaggi e immaginario collettivo. La nuova stagione riprende da dove tutto si era interrotto, con una comunità ferita, i legami messi alla prova e un Sottosopra sempre più invasivo e inquietante, mentre i fratelli Duffer promettono un finale all’altezza del percorso fatto dai personaggi e della fedeltà dei fan. Non sarà solo una serie da guardare, ma un momento che segna la fine di un’epoca televisiva, un appuntamento collettivo che unisce generazioni diverse davanti allo schermo nel nome di una storia che parla di coraggio, amicizia e crescita, e che anche in un piccolo paese o davanti a un televisore di casa riesce ancora a creare senso di comunità, proprio come succede nelle nostre piazze, nei cortili e negli oratori.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!