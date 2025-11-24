Un tuffo nel Rinascimento con gli strumenti musicali di Leonardo

Il percorso espositivo, allestito presso l’ex sala consiliare di piazza Marconi 1, offre ai visitatori l’opportunità di ammirare riproduzioni fedeli degli strumenti ideati o ispirati ai progetti di Leonardo.

Il genio di Leonardo da Vinci e l’armonia del Rinascimento tornano protagonisti ad Abbiategrasso con la mostra “Gli strumenti musicali di Leonardo da Vinci e dei maestri delle arti figurative del Rinascimento italiano”, in programma da sabato 29 novembre fino all’8 dicembre.

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato alle ore 15.00 nella Sala Consiliare del Castello Visconteo, alla presenza del maestro Michele Sangineto, musicista, liutaio e studioso delle antiche sonorità rinascimentali, noto per il suo impegno nella ricostruzione e valorizzazione degli strumenti storici.

Il percorso espositivo, allestito presso l’ex sala consiliare di piazza Marconi 1, offre ai visitatori l’opportunità di ammirare riproduzioni fedeli degli strumenti ideati o ispirati ai progetti di Leonardo e dei grandi maestri delle arti figurative del tempo. Un viaggio affascinante tra arte, musica e ingegno, che restituisce l’atmosfera delle corti rinascimentali attraverso strumenti rari, spesso sconosciuti al grande pubblico.

La mostra sarà visitabile sabato e domenica dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e si inserisce nel più ampio calendario di iniziative culturali promosse sul territorio, con il supporto della Pro Loco di Abbiategrasso, del Comune, dell’Ente Pro Loco Lombardia e delle realtà legate alla valorizzazione del Naviglio Ticino e del patrimonio lombardo.

Un’occasione preziosa, aperta a famiglie, appassionati di storia, studenti e curiosi, per riscoprire come l’arte e la musica fossero parte integrante del pensiero e della visione di Leonardo, capace di unire scienza, estetica e innovazione in un’unica straordinaria sintesi.

