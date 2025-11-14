Giornata della Colletta Alimentare: un gesto che vale più di una spesa

Sabato 15 novembre migliaia di volontari – tra associazioni, gruppi parrocchiali, studenti, oratori e cittadini di tutte le età – saranno presenti all’ingresso dei supermercati per distribuire le tradizionali buste gialle della Colletta e raccogliere i generi alimentari donati.

Sabato 15 novembre 2025 l’Italia tornerà a fare ciò che sa fare meglio: tendere una mano. In più di 11.600 supermercati da Nord a Sud si svolgerà la nuova edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, uno degli appuntamenti solidali più partecipati del nostro Paese. Anche nel nostro territorio l’invito è lo stesso, semplice ed essenziale: partecipa anche tu e dona la spesa per chi è in difficoltà.

Come ogni anno, migliaia di volontari – tra associazioni, gruppi parrocchiali, studenti, oratori e cittadini di tutte le età – saranno presenti all’ingresso dei supermercati per distribuire le tradizionali buste gialle della Colletta e raccogliere i generi alimentari donati. Un’onda di solidarietà che, da quasi tre decenni, rappresenta un sostegno concreto per migliaia di famiglie assistite quotidianamente dalla rete dei Banchi di Solidarietà.

Cosa donare quest’anno

Per rispondere ai bisogni reali delle persone sostenute, l’organizzazione indica una lista mirata di prodotti a lunga conservazione:

Olio

Verdure e legumi in scatola

Tonno e carne in scatola

Conserve di pomodoro e sughi pronti

Alimenti per l’infanzia

Riso

Sono alimenti fondamentali, facili da conservare e da distribuire, che permettono di comporre pacchi alimentari equilibrati e adatti a famiglie di ogni tipo.

Un piccolo gesto che muove una comunità

Chi ha partecipato almeno una volta alla Colletta sa bene quanto questo gesto sia capace di unire. Famiglie che donano una bottiglia d’olio, anziani che mettono nel carrello una scatola di legumi, ragazzi che per un giorno indossano la pettorina arancione dei volontari: tante piccole azioni che, sommate, diventano una grande risposta collettiva contro la povertà alimentare.

La Colletta non è solo un evento nazionale: è una giornata in cui ogni comunità si riscopre attenta, generosa e responsabile. E anche quest’anno, nel nostro territorio, sono attesi centinaia di volontari pronti a regalare sorrisi e ad accogliere ogni gesto di aiuto, grande o piccolo che sia.

L’invito

Sabato 15 novembre, entrando in uno dei tanti supermercati aderenti, basteranno davvero pochi minuti per fare la differenza. Mettere nel sacchetto un alimento in più può sembrare un gesto minimo, ma per chi lo riceverà sarà un segno concreto di vicinanza e dignità.

