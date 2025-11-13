La curiosità che muove il futuro: a Legnano la 39ª Giornata dello Studente

Il tema scelto per questa edizione – “La curiosità cambia il mondo” – rimanda a quella scintilla che fa nascere domande, che porta alla ricerca e che diventa spesso il primo passo verso un progetto.

Una mattina dedicata ai giovani, al loro impegno e alla forza delle idee che sanno mettere in moto il futuro. È questo lo spirito con cui domenica 16 novembre, al Teatro Città di Legnano Talisio Tirinnanzi, si celebrerà la 39ª Giornata dello Studente, appuntamento ormai storico promosso dalla Fondazione Famiglia Legnanese e profondamente radicato nella vita culturale della città.

Il tema scelto per questa edizione – “La curiosità cambia il mondo” – rimanda a quella scintilla che fa nascere domande, che porta alla ricerca e che diventa spesso il primo passo verso un progetto, un’invenzione, un cambiamento. La curiosità, insomma, come motore della crescita personale e collettiva.

Numeri che raccontano un impegno

La Giornata dello Studente è, da sempre, una delle iniziative più significative nel panorama educativo del territorio. E anche quest’anno i dati confermano la solidità di un progetto che continua a generare valore:

96 donatori coinvolti;

160 borse di studio assegnate ad altrettanti studenti meritevoli;

205 mila euro erogati;

con questa edizione, superato il traguardo degli 8 milioni di euro distribuiti in 39 anni.

Risorse che non sono solo numeri, ma volti, storie, percorsi che grazie a un sostegno concreto possono crescere e prendere forma.

Le Fondazioni e il ruolo dei sostenitori

Tra i donatori storici, quest’anno sarà dato particolare spazio a due Fondazioni che hanno scelto di affidare alla Famiglia Legnanese l’organizzazione delle loro borse di studio:

- la Fondazione Comunitaria Ticino Olona, con l’intervento del presidente Salvatore Forte;

- la Fondazione Gatta Trinchieri, rappresentata dal presidente Norberto Albertalli.

In programma anche il videomessaggio dell’Avv. Umberto Ambrosoli, presidente della Fondazione Banca Popolare di Milano, uno dei sostenitori più costanti dell’iniziativa fin dalla sua nascita.

A chiudere gli interventi sarà il presidente della Fondazione Famiglia Legnanese, Ing. Giuseppe Colombo, che ricorda il valore profondo di questa iniziativa:

«La Giornata dello Studente è un momento di festa oltre che il riconoscimento del talento e dell’impegno. Mi auguro che la curiosità possa sempre guidare verso nuove scoperte, o anche solo rafforzare la motivazione di ciascuno nella costruzione di un futuro migliore».

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!