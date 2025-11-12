San Martino d’Oro a Giuditta Ranzani e alla Cooperativa 'Il Fiore'

A ricevere il prestigioso riconoscimento 2025 sono stati Giuditta Ranzani e la Cooperativa Sociale “Il Fiore”, una realtà che da oltre vent’anni rappresenta un punto di riferimento nel campo dell’inclusione lavorativa e sociale.

Nel segno della solidarietà e dell’impegno verso gli altri, Magenta ha celebrato anche quest’anno il suo patrono, San Martino, con la tradizionale cerimonia del “San Martino d’Oro”, giunto alla 26ª edizione. L’iniziativa, organizzata dalla Città di Magenta, dalla Parrocchia di San Martino Vescovo e dalla Pro Loco Magenta, rappresenta uno dei momenti più sentiti della comunità: un riconoscimento che premia chi, con la propria opera, incarna i valori di carità e attenzione al prossimo.

A ricevere il prestigioso riconoscimento 2025 sono stati Giuditta Ranzani e la Cooperativa Sociale “Il Fiore”, una realtà che da oltre vent’anni rappresenta un punto di riferimento nel campo dell’inclusione lavorativa e sociale. Fondata nel 2002, la cooperativa si è sempre distinta per la capacità di creare opportunità di lavoro “a misura di persona”, offrendo a chi vive situazioni di difficoltà o disagio la possibilità di riscoprire sé stesso e di trovare nel lavoro un percorso di rinascita e dignità.

La motivazione ufficiale del premio recita: “Dal 2002, una realtà sociale che crea opportunità di lavoro a misura delle persone che si trovano in difficoltà e disagio, aiutandole a valorizzare aspetti importanti della personalità e a riscoprire le proprie potenzialità e identità sociale”.

Durante la cerimonia, svoltasi come da tradizione nella cornice della festa patronale di San Martino, Giuditta Ranzani ha accolto il premio con grande emozione, circondata dai suoi ragazzi e dai collaboratori che condividono con lei ogni giorno un impegno fatto di passione, cura e solidarietà concreta.

Un riconoscimento che va oltre il singolo gesto, e che ribadisce – come ricordato anche dalle autorità civili e religiose presenti – il valore profondo del “fare comunità”, dello sguardo attento verso chi è più fragile, dell’impegno silenzioso ma costante che rende più umana una città.

Come ogni anno, sotto lo sguardo del santo cavaliere che donò il suo mantello a un povero, Magenta ha voluto ricordare che la carità e la solidarietà restano le forze più autentiche e luminose del vivere civile.

