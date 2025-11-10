meteo-top

Benedetta la nuova area cimiteriale

La nuova area, già operativa, offre 350 nuovi loculi fuori terra, ossari e sepolture a terra, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.
Cuggiono - Benedizione nuova area cimiteriale

Domenica 2 novembre, nella giornata in cui la Chiesa celebra la Commemorazione dei defunti, la comunità di Cuggiono si è ritrovata per un momento di significativa importanza: la benedizione della nuova area cimiteriale comunale. Un gesto semplice ma dal profondo valore simbolico, che segna l’apertura di un nuovo spazio destinato ad accogliere il ricordo e l’affetto verso i propri cari. Alla presenza del sindaco Giovanni Cucchetti, dell’assessore ai Lavori pubblici Sandro Guzzini, di Matteo Marnati per Onoranze Funebri Vergani e di don Andrea Cardani, la cerimonia si è svolta in un clima di raccoglimento e partecipazione. Dopo mesi di lavori, il cimitero di Cuggiono si presenta oggi con un volto rinnovato, arricchito da nuovi loculi e strutture che rispondono alle esigenze di una comunità in crescita. Un progetto – come ha ricordato l’Amministrazione – frutto di un intervento di project financing, che ha permesso di ampliare in modo ordinato e rispettoso gli spazi di sepoltura, mantenendo al contempo il decoro e la sobrietà che questo luogo richiede. La nuova area, già operativa, offre 350 nuovi loculi fuori terra, ossari e sepolture a terra, secondo quanto previsto dal regolamento comunale. Un ampliamento atteso e necessario, che permette di dare risposta al progressivo esaurimento dei posti disponibili.

