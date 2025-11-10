meteo-top

Nuovo singolo di Cenere

Da venerdì 14 novembre sarà in rotazione radiofonica “LOVE BOMBING” il nuovo singolo di CENERE già disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dall’11 novembre.
Musica - Cenere

“Love Bombing” è un brano incisivo e potente che racconta, con intensità e lucidità, la fine di una relazione dominata da un amore esplosivo quanto effimero. È una dichiarazione di indipendenza emotiva, un grido contro le relazioni tossiche che invita a non accontentarsi mai e a pretendere sempre il meglio per sé stessi. Il titolo richiama il fenomeno del “love bombing”, una dinamica manipolatoria in cui l’affetto viene usato come strumento di controllo. La voce distorta e il sound rock accompagnano un testo diretto e tagliente, che alterna rabbia, consapevolezza e desiderio di riscatto. Il ritornello martellante — “Io non ci casco, era soltanto love bombing” — diventa un mantra di liberazione. La canzone descrive il confine tra illusione e realtà emotiva, tra ciò che viene promesso e ciò che realmente resta: un’esplosione di sentimenti che si consuma nel vuoto.

Commenta Cenere a proposito del brano: «“Love Bombing” nasce da una ferita improvvisa e profonda. Racconta la sensazione di smarrimento e delusione che ho provato dopo essere stata lasciata da una persona che, fino a pochi giorni prima, sembrava totalmente coinvolta e legata a me. Il mio cuore, esploso e stordito, ha dovuto fare i conti con una realtà diversa da quella che avevo vissuto fino a quel momento: una meravigliosa bolla di sapone, brevissima e intensa, che si è rivelata per quello che era solo dopo essersi dissolta. Scrivere questa canzone è stato un modo per analizzare lucidamente ciò che è accaduto, per dare voce al dolore e trasformarlo in consapevolezza. È una presa di posizione, un atto di resistenza emotiva contro le relazioni che illudono e poi esplodono».

