Giornate UILDM

La sezione UILDM di Legnano sarà protagonista di questa settimana di sensibilizzazione, con un punto informativo allestito in Galleria Cantoni.

Dal 13 al 19 ottobre tornano in tutta Italia le Giornate Nazionali UILDM 2025, promosse dall’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Un appuntamento che, da quasi 65 anni, richiama l’attenzione sull’importanza di garantire piena inclusione, diritti e qualità della vita alle persone con malattie neuromuscolari e alle loro famiglie.

Anche la sezione UILDM di Legnano sarà protagonista di questa settimana di sensibilizzazione, con un punto informativo allestito in Galleria Cantoni nelle giornate di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 ottobre.

Un’occasione per incontrare i volontari, conoscere da vicino l’attività dell’associazione e sostenere concretamente i suoi progetti attraverso un piccolo, simbolico gesto: l’acquisto della latta UILDM, che quest’anno contiene una confezione da 220 grammi di biscotti artigianali.

Dietro a quell’offerta c’è molto più di un dolce regalo: c’è il sostegno alle tante iniziative che UILDM porta avanti in tutta Italia — dall’assistenza domiciliare al supporto psicologico, dalla promozione della ricerca scientifica alla difesa dei diritti di accessibilità e autonomia.

Le Giornate Nazionali UILDM vogliono infatti ricordare a tutti che la disabilità non è una condizione da compatire, ma una realtà da accogliere e includere, costruendo insieme una società più giusta e consapevole.

«La UILDM è una grande famiglia – spiegano i volontari legnanesi – che ogni giorno lavora per migliorare la vita delle persone con distrofia muscolare e per diffondere una cultura di rispetto e partecipazione. Ogni latta acquistata è un piccolo passo in questa direzione».

Appuntamento quindi in Galleria Cantoni, a Legnano, dal 17 al 19 ottobre: un dolce gesto per fare la differenza.

