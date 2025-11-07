Escursione in Valsesia con il CAI

Il percorso si svilupperà per 12 chilometri con un dislivello complessivo di 590 metri e un tempo di cammino stimato di circa 5 ore e mezza.

U n’escursione tra natura, cultura e storia alpina: è quella proposta dal Club Alpino Italiano – Sezione di Inveruno, che domenica 9 novembre 2025 accompagnerà i partecipanti lungo i ‘Sentieri dell’Arte’ di Fobello, nel cuore della Valsesia. La partenza è fissata alle 7.00 dalla pesa pubblica (sede Moto Club di Inveruno), con rientro previsto intorno alle 19.00. Il percorso, classificato come facile (E), si svilupperà per 12 chilometri con un dislivello complessivo di 590 metri e un tempo di cammino stimato di circa 5 ore e mezza. A guidare l’escursione sarà Giovanni Colombo, ONC del CAI Inveruno. L’iniziativa rientra nel progetto del CAI Varallo dedicato ai “Sentieri dell’Arte”, itinerari che attraversano le frazioni e gli alpeggi della Valsesia, dove sorgono beni artistici e culturali di grande valore. Durante la giornata, i partecipanti visiteranno alcuni di questi luoghi accompagnati da guide esperte, scoprendo un territorio ricco di fascino e storia: Fobello, abitato sin dai tempi della colonizzazione alpina, è celebre per le sue costruzioni religiose e civili, frutto anche dell’impegno degli emigranti valsesiani di un tempo. Il percorso prevede il passaggio per suggestive frazioni e punti panoramici come Cagianolo, Gazza, Villa Lancia, Campelli, Ronco e Roj, con sosta al museo Ca’ d’la Tòpia e alla fondovalle di Boco. Il periodo autunnale regalerà inoltre lo spettacolo dei boschi colorati, tra pini e faggi, dove non è raro avvistare cervi in libertà. Per partecipare è necessario iscriversi tramite il link ufficiale del CAI Inveruno (https://bit.ly/IscrizioniSentieriArteFobello) e versare la quota di 13 euro per l’assicurazione infortuni e soccorso alpino (per i non soci). Pranzo al sacco e abbigliamento da trekking sono obbligatori. Un’occasione per vivere una giornata all’aria aperta tra arte e montagna, condividendo la passione per il cammino e per i luoghi più autentici delle nostre Alpi.

