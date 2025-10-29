Nuova piazza: come cambierà?

Come cambietà il centro storico cuggionese? Giovedì 30 ottobre alle 21 la presentazione pubblica in Sala Fossati di Palazzo Kuster mostrerà i dettagli e i tempi di realizzazione.

Prosegue il percorso partecipato che porterà alla nuova Piazza San Giorgio. Dopo il primo incontro aperto alla cittadinanza dello scorso febbraio, il Comune di Cuggiono invita i cittadini a un nuovo momento di confronto dedicato al progetto di riqualificazione della piazza centrale del paese.

L’appuntamento è fissato per giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 21, nella Sala Fossati di Palazzo Kuster. Durante la serata saranno presenti i progettisti incaricati, che illustreranno nel dettaglio le scelte alla base dell’intervento e i prossimi passi verso la realizzazione dell’opera. Un’occasione per conoscere da vicino come cambierà uno dei luoghi simbolo di Cuggiono, cuore della vita religiosa, sociale e culturale della comunità.

L’Amministrazione comunale rinnova così l’impegno a condividere e dialogare con la cittadinanza su un progetto strategico per il futuro del centro storico, che mira a valorizzare il patrimonio architettonico e a restituire alla piazza una nuova funzione di aggregazione e vivibilità.

Per chi non potrà essere presente, l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Cuggiono e successivamente la registrazione sarà resa disponibile online.

“La riqualificazione di Piazza San Giorgio rappresenta un passo importante per rendere più accogliente e sostenibile il cuore del nostro paese. Vogliamo farlo insieme ai cittadini, in un percorso di confronto e trasparenza”, sottolineano dall’Amministrazione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!