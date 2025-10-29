meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole sparse 11°
Gio, 30/10/2025 - 20:20

data-top

giovedì 30 ottobre 2025 | ore 20:46

Nuova piazza: come cambierà?

Come cambietà il centro storico cuggionese? Giovedì 30 ottobre alle 21 la presentazione pubblica in Sala Fossati di Palazzo Kuster mostrerà i dettagli e i tempi di realizzazione.
Cuggiono - Progetto nuova piazza, un rendering

Prosegue il percorso partecipato che porterà alla nuova Piazza San Giorgio. Dopo il primo incontro aperto alla cittadinanza dello scorso febbraio, il Comune di Cuggiono invita i cittadini a un nuovo momento di confronto dedicato al progetto di riqualificazione della piazza centrale del paese.

L’appuntamento è fissato per giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 21, nella Sala Fossati di Palazzo Kuster. Durante la serata saranno presenti i progettisti incaricati, che illustreranno nel dettaglio le scelte alla base dell’intervento e i prossimi passi verso la realizzazione dell’opera. Un’occasione per conoscere da vicino come cambierà uno dei luoghi simbolo di Cuggiono, cuore della vita religiosa, sociale e culturale della comunità.

L’Amministrazione comunale rinnova così l’impegno a condividere e dialogare con la cittadinanza su un progetto strategico per il futuro del centro storico, che mira a valorizzare il patrimonio architettonico e a restituire alla piazza una nuova funzione di aggregazione e vivibilità.

Per chi non potrà essere presente, l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Cuggiono e successivamente la registrazione sarà resa disponibile online.

“La riqualificazione di Piazza San Giorgio rappresenta un passo importante per rendere più accogliente e sostenibile il cuore del nostro paese. Vogliamo farlo insieme ai cittadini, in un percorso di confronto e trasparenza”, sottolineano dall’Amministrazione.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

"La vita continua..."
Cuggiono - Marinella Restelli presenta il libro
L’autrice arconatese Marinella Restelli ha presentato a Cuggiono il suo libro “La vita continua…nonostante tutto” nella splendida cornice di Villa Clerici con l’Associazione Angeli Scalzi.
La 'Festa delle Zucche'
Castelletto - Festa delle Zucche 2025
Oltre 85 bambini capaci di realizzare creazioni uniche e originali, paurose e divertenti,... per un pomeriggio di festa con il gruppo "Terre di Fantasia".
“Resistiamo!” tra musica e memoria
Cuggiono - Evento “Resistiamo!”
L’evento, inserito nel calendario delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione, ha saputo unire musica e memoria in un’esperienza intensa e profondamente sentita.

Invia nuovo commento