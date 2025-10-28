Inizia il tour di Bresh

Nel suo primo tour nei palazzetti, Bresh sale a bordo di una nave che non solca il mare, ma l'immaginazione.

Dopo aver infiammato il pubblico del Palazzo del Turismo di Jesolo, data zero del suo primo tour nei palasport, BRESH è pronto a conquistare anche le città di Roma (sabato 1° novembre – Palazzo dello Sport), Milano (con due date – giovedì 6 e venerdì 7 novembre all’Unipol Forum – SOLD OUT) e Bologna (domenica 9 novembre - Unipol Arena)!

Nel suo primo tour nei palazzetti, Bresh sale a bordo di una nave che non solca il mare, ma l'immaginazione. Un relitto sospeso tra sogno e memoria, appoggiato sul palco come un frammento di un tempo che non esiste più. È una nave destrutturata, viva, che respira e si piega sotto il peso dei ricordi. Tutto ciò che si vede è volutamente imperfetto, deformato, come visto attraverso gli occhi di chi sogna e non distingue più le proporzioni della realtà.

Dentro di essa, su diversi livelli, abitano i musicisti: figure che sembrano emergere dal legno, come anime rimaste intrappolate nella sua carcassa poetica.

Ed è così che Andrea Polidori (batteria), Michele Bargigia (tastiera/piano), Luca Ghiazzi (basso), Luca Di Blasi (chitarra), David Pecchioli (percussioni), Roberto Tiranti (corista), Jennifer Vargas (corista), Claudia Ginga (corista), Chicco Montisano (fiati), Giulio Tullio (fiati), Matteo Pontegavelli (fiati) accompagnano Bresh nel suo viaggio lungo circa 30 canzoni. La direzione artistica dello show è a cura di Shune e Dibla, insieme allo stesso Bresh.

Tutto lo spettacolo è un viaggio che parte da Genova, la città di Bresh, ma non quella reale: una Genova onirica, reinventata, vista attraverso lo sguardo di un bambino che si stupisce ancora di tutto. È la città del mare, ma anche dei sogni, dei ricordi e delle partenze. In questa visione, il palco si trasforma in un porto mentale, un luogo di approdo e di partenza allo stesso tempo, dove il pubblico viene trasportato nel flusso del vento, tra luci, suoni e immagini che si confondono con la memoria.

Le vele si gonfiano e si sgonfiano dolcemente, come sospinte da venti invisibili. Sono il respiro dello spettacolo, un battito che accompagna il viaggio del pubblico nei mondi interiori di Bresh. Il centro della nave è il punto di accesso dell’artista, un ponte levatoio che si apre come una ferita luminosa, da cui emerge per attraversare il confine tra la sua dimensione e quella del pubblico.

Sopra di lui, un’installazione di schermi taglia la scena e si inclina verso il pubblico: una finestra luminosa che permette di guardare attraverso il cuore della nave, verso altri mondi. È come se la realtà si incrinasse e, da quella frattura, si potessero intravedere le profondità del sogno. Sopra, un intreccio di vele e reti si muove lentamente, come tirato da mani di marinai invisibili, disegnando nell’aria un continuo movimento, un richiamo al mare e alla deriva.

Le luci, onnipresenti, abitano lo spazio: si infilano tra le travi, riflettono sulle superfici, generano ombre che sembrano raccontare storie. Ogni fascio di luce diventa materia, ogni ombra un frammento di narrazione.

È un percorso incantato, come se una sirena avesse richiamato tutti con il suo canto e avesse trascinato tutti con sé, lentamente, dentro il suo mondo. La voce di Bresh diventa la sua melodia: guida l’ascoltatore tra onde di luce e correnti di suono, fa perdere la rotta per poi ritrovarla in un luogo nuovo.

Così, la nave di Bresh è una creatura viva, fatta di legno, luce e vento. È una città che galleggia sul sogno, un vascello che trasporta emozioni più che persone. Con questo progetto, BLEARRED, a capo dello show, stage e scenic design, ha costruito un mondo che non esiste, ma che tutti possono riconoscere: quello in cui la realtà smette di essere solida e lascia spazio all’immaginazione, dove il mare è dentro di noi e il viaggio non finisce mai.

È online il video di “DAI CHE FAI”, il nuovo singolo di BRESH attualmente in radio, estratto dall’album “MEDITERRANEO”, certificato PLATINO (FIMI/NIQ).

Una produzione dalle atmosfere leggere e contemporanee, unita a un testo immediato e incisivo scritto insieme a Calcutta e a un giro di chitarra che rimane subito in testa, sono tutti gli elementi che rendono “DAI CHE FAI” (prodotto da Roy Lenzo) un brano capace di trasportare immediatamente l’ascoltatore tra i vicoli della sua Genova.

Il video (LINK), diretto da Simone Mariano, è la perfetta rappresentazione visiva delle atmosfere e delle sensazioni che si provano ascoltando il brano, con immagini precise che si ricollegano a un periodo temporale immediatamente riconoscibile, sia nel testo del brano sia nelle scene del video (“Fuori dalla mia scuola, suonava il Motorola / I caschi sempre in mano, la musica dal cell”).

L’album “MEDITERRANEO” è composto da 16 brani che vanno ad attingere da quell’immaginario legato al viaggio, al mare e alla Liguria che spesso torna nella scrittura e nella poetica di Bresh.

L’album, che vede Shune alla produzione e che arriva a tre anni di distanza da “ORO BLU” (doppio PLATINO), è disponibile nelle versioni Digitale, CD, LP (rosso e bianco) e doppio LP (blu + trasparente).

Le foto delle cover sono di Sam Gregg. L’artwork è di Marco Giacobbe e Matteo Bonato.

BRESH

Con 29 certificazioni platino e 11 oro, Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, è uno dei cantautori della scena urban più apprezzati degli ultimi anni. Bresh proviene dall’immaginario collettivo della Drilliguria, wave genovese caratterizzata da flow continuo e testi di ispirazione cantautorale, e in questo genere si distingue per la sua scrittura semplice e diretta, comprensibile fin dal primo ascolto, una voce vivace accompagnata da una melodia morbida che si adatta a tutti i cambiamenti emotivi della musica.

Dopo una lunga gavetta nella scena ligure e la pubblicazione nel 2012 del suo primo mixtape “Cambiamenti”, nel 2020 Bresh pubblica il suo primo disco ufficiale “Che Io Mi Aiuti”, considerato uno degli album d’esordio più belli dell’anno. Nel 2021 pubblica il singolo “Angelina Jolie”, hit certificata 4 volte platino, e a marzo dell’anno successivo, “Oro Blu” (doppio platino), il suo secondo album che debutta #1 nella classifica Fimi/NIQ dei dischi più venduti. Nell’autunno si esibisce nel suo primo tour nei grandi club, registrando il sold out in tutte le date.

L’anno 2023 si apre con la pubblicazione di “Guasto d’amore” (5x platino), canzone dedicata al Genoa, la sua squadra del cuore che l’ha adottata come inno, e a Genova, sua città natale. Il brano debutta direttamente alla prima posizione nella classifica Fimi/NIQ dei singoli più venduti.

Ad aprile esce “Altamente mia” (doppio platino), che si aggiudica il Premio Lunezia per il valore musical-letterario, e “Parafulmini” (3x platino), brano con Ernia e Fabri Fibra, tra i brani più suonati dalle radio durante l’estate 2023, raggiungendo anche il #1 della classifica EarOne.

Nell’estate 2023 Bresh torna a esibirsi live 15 date nelle principali città italiane, al Rock in Roma, in due date sold out nella sua Genova e davanti a 10mila persone al Carroponte di Milano, completamente sold out, per poi tornare a settembre con un nuovo singolo, “Nightmares” (doppio platino), insieme ai Pinguini Tattici Nucleari.

A febbraio 2024, Bresh è ospite al Festival di Sanremo in ben due occasioni: nella terza serata esegue “Guasto d'amore”, mentre nella serata delle cover affianca Emma in un medley dei più grandi successi di Tiziano Ferro.

A maggio 2024 esce il singolo “Torcida” (platino), il cui video è stato girato durante il soggiorno di Bresh in Brasile.

A dicembre 2024 viene annunciata la sua partecipazione al 75° Festival di Sanremo. Bresh è in gara con il brano “La tana del granchio” (certificato PLATINO e rimasto stabile per sei settimane nella TOP 10 delle classifiche Top 50 Italia di Spotify e italiana di Shazam e si è posizionato per cinque settimane consecutive nella Top 10 della classifica FIMI/NIQ dei singoli più venduti) e durante la serata dedicata alle cover si esibisce insieme a Cristiano De André con il brano in dialetto genovese “Crêuza de mä” di Fabrizio De André (scritto da Fabrizio De André e Mauro Pagani). Dopo l’emozionante performance, a grande richiesta esce in digitale “CRÊUZA DE MÄ – live version”, grazie all’affetto e al sostegno che il pubblico ha dimostrato nei confronti di questa speciale reinterpretazione del capolavoro di Faber.

A giugno 2025 è uscito “Mediterraneo” (PLATINO), il suo atteso nuovo album contenente anche il singolo “Umore marea” (ORO), che ha debuttato al #1 degli Album più venduti nella classifica FIMI/NIQ. Da fine ottobre Bresh è protagonista del suo primo tour nei palasport (data zero il 25 ottobre a Jesolo, 1° novembre a Roma, 6 e 7 novembre a Milano – SOLD OUT, 9 novembre a Bologna).

