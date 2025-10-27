La 'Festa delle Zucche'

Oltre 85 bambini capaci di realizzare creazioni uniche e originali, paurose e divertenti,... per un pomeriggio di festa con il gruppo "Terre di Fantasia".

Un pomeriggio d’autunno all’insegna della fantasia, del divertimento e della condivisione. Domenica 26 ottobre, a Castelletto di Cuggiono, si è svolta la tradizionale “Festa delle Zucche”, organizzata dal gruppo Terra di Fantasia, che anche quest’anno ha richiamato un’ottantina di bambini — circa 85 — insieme alle loro famiglie, pronti a vivere un’esperienza unica nel suo genere.

L’appuntamento è iniziato con un’accoglienza speciale: a ogni partecipante è stato consegnato un sacchetto di dolcetti, preludio a un pomeriggio che ha unito gioco, manualità e spirito di squadra. Poi, tra sorrisi e curiosità, i piccoli partecipanti hanno assistito a una dimostrazione di intaglio delle zucche, imparando trucchi e segreti per trasformare un semplice ortaggio in una vera e propria opera d’arte.

A seguire, una sfida di indovinelli ha messo alla prova l’ingegno dei bambini, creando un clima allegro e partecipato. Poi è arrivato il momento più atteso: ogni bambino ha ricevuto la propria zucca e, armato di fantasia e un pizzico di coraggio, ha iniziato a intagliarla e decorarla. Ne sono nate creazioni buffe, paurose, sorprendenti, ciascuna con la propria personalità.

La festa si è conclusa con la premiazione delle zucche più belle, originali e spaventose, tra gli applausi dei genitori e la soddisfazione dei piccoli artisti. Al tramonto, il gruppo si è diretto in passeggiata fino al ponte sul Naviglio, dove le zucche illuminate hanno regalato un’atmosfera magica e suggestiva.

Un’iniziativa semplice ma di grande valore, resa possibile grazie all’impegno e alla creatività del gruppo Terra di Fantasia, che ancora una volta ha saputo regalare a bambini e famiglie una domenica davvero speciale, nel segno dell’autunno e della gioia di stare insieme.

