venerdì 24 ottobre 2025 | ore 17:44

“Resistiamo!” tra musica e memoria

L’evento, inserito nel calendario delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione, ha saputo unire musica e memoria in un’esperienza intensa e profondamente sentita.
Cuggiono - Evento “Resistiamo!”

Un pomeriggio di emozioni, arte e partecipazione collettiva. Domenica 19 ottobre il Chiostro di Villa Annoni ha accolto un pubblico numerosissimo per il concerto “Resistiamo!”, promosso dalla sezione A.N.P.I. Martino Barni di Inveruno e Cuggiono in collaborazione con il Comitato provinciale A.N.P.I. di Milano e con gli artisti e musicisti della sezione A.N.P.I. del Teatro alla Scala, con il patrocinio del Comune di Cuggiono. L’evento, inserito nel calendario delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione, ha saputo unire musica e memoria in un’esperienza intensa e profondamente sentita. Le voci e gli strumenti dei professionisti scaligeri hanno riempito il chiostro con brani del repertorio lirico italiano, alternati a momenti di riflessione e testimonianza sui valori fondanti della democrazia e della libertà. La risposta del pubblico è stata straordinaria: centinaia di persone hanno affollato Villa Annoni, trasformando il concerto in una vera festa civile. Applausi scroscianti hanno accompagnato ogni esecuzione, in un’atmosfera carica di emozione e gratitudine. “Resistiamo! – hanno ricordato gli organizzatori – non è solo un titolo, ma un messaggio attuale: un invito a mantenere viva la memoria e a difendere ogni giorno la libertà e la giustizia”.

