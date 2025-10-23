Robecchetto con Induno si stringe nel dolore per la scomparsa di don Giampiero Baldi: proclamato il lutto cittadino

In segno di partecipazione al dolore dei fedeli e dei familiari, il Sindaco Valentina Cognetta ha proclamato per giovedì 23 ottobre 2025 la giornata di lutto cittadino.

L’intera comunità di Robecchetto con Induno e Malvaglio si unisce nel cordoglio per la scomparsa di don Giampiero Baldi, storico sacerdote e parroco della comunità pastorale Santa Maria in Binda. In segno di partecipazione al dolore dei fedeli e dei familiari, il Sindaco Valentina Cognetta ha proclamato per giovedì 23 ottobre 2025 la giornata di lutto cittadino, in occasione delle esequie che si terranno nella chiesa parrocchiale di Turbigo alle ore 15.00.

La notizia della morte di don Giampiero ha suscitato profonda commozione in paese. Per anni, il sacerdote ha rappresentato un punto di riferimento spirituale e umano, guidando con dedizione e sensibilità la comunità pastorale e intrecciando legami sinceri con tante famiglie del territorio.

Nel provvedimento firmato dal Sindaco si legge la volontà di “manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della comunità, anche in forma pubblica e istituzionale”, riconoscendo nel lutto cittadino lo strumento più alto per esprimere rispetto e vicinanza.

Durante la giornata di giovedì, le bandiere saranno esposte a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici, mentre tutte le manifestazioni, le attività ludiche e ricreative e ogni comportamento in contrasto con il carattere luttuoso della giornata saranno sospesi.

L’Amministrazione invita inoltre cittadini, scuole, associazioni e attività commerciali a unirsi al raccoglimento collettivo, abbassando le saracinesche e osservando un minuto di silenzio alle ore 15.00, in concomitanza con l’inizio del rito funebre.

Un gesto di unità e di affetto per ricordare una figura che ha saputo donare tanto alla sua comunità, lasciando in eredità un profondo esempio di fede, servizio e umanità.

