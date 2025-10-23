Giornata di lutto cittadino

Il provvedimento, in vigore per oggi 23 ottobre, giorno dei funerali, vuole essere “un segno di adesione al dolore dei familiari e della comunità”, e prevede la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche.

L’intera comunità turbighese si stringe nel dolore per la scomparsa di don Giampiero Baldi, già parroco di Turbigo, figura amata e profondamente radicata nella vita religiosa e civile del paese.

A seguito della notizia, giunta lunedì 20 ottobre, il Sindaco Fabrizio Allevi ha firmato un’ordinanza con la quale proclama il lutto cittadino da oggi fino all’intera giornata delle esequie, che si terranno giovedì 23 ottobre.

Il provvedimento, si legge nel testo ufficiale, vuole essere “un segno di adesione al dolore dei familiari e della comunità”, e prevede la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente programmate nel periodo di lutto, oltre all’esposizione delle bandiere a mezz’asta negli edifici comunali.

Don Giampiero, ricordato da molti come un sacerdote attento, disponibile e profondamente legato ai turbighesi, ha lasciato un segno indelebile nella vita della parrocchia e di generazioni di fedeli. Le sue parole, i suoi gesti e la sua presenza resteranno vivi nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e stimato.

