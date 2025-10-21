Lavori per la fibra ottica

I lavori, che comporteranno temporanee modifiche alla viabilità, permetteranno a Buscate di entrare a pieno titolo tra i comuni serviti dalla banda ultra larga.

Prosegue con decisione il percorso verso la piena digitalizzazione del territorio buscatesse. Sono infatti in corso in questi giorni i lavori per la posa della fibra ottica che consentiranno di potenziare l’infrastruttura di rete e portare connessioni ultraveloci alle abitazioni, alle imprese e agli uffici pubblici del paese.

Il Comune ha illustrato nel dettaglio le aree interessate e le autorizzazioni rilasciate nell’ambito dell’intervento, curato da Open Fiber, sottolineando che le operazioni riguarderanno la posa di cavidotti e pozzetti prefabbricati con chiusini in ghisa, nonché l’installazione di tre nuovi armadi stradali (OF) dedicati alla distribuzione del segnale.

Inoltre, è stata autorizzata la manomissione del suolo pubblico su varie aree comunali e su tratti della Strada Provinciale SP34, dove si effettueranno anche alcuni attraversamenti. L’intervento prevede infine il riutilizzo delle infrastrutture fisiche già esistenti, come quelle dell’illuminazione pubblica, per ridurre al minimo l’impatto dei lavori.

Vie interessate dai lavori

L’intervento toccherà un’ampia porzione del tessuto urbano. Le vie indicate dal Comune sono:

Via Alighieri, Via Buonarroti, Via Cavour, Via Fratello di Dio, Via Giotto, Via Leonardo da Vinci, Via Marconi, Via Monte Grappa, Via Mozart, Via Salvo d’Acquisto, Via Sciesa, Via Vittorio Veneto, Via della Miorina, Via Manara, Via Manzoni, Via Marchesi Rosales, Via Ronchè, Via Villoresi, Via Arno, Via Busto Arsizio, Via del Fossato, Via della Maretta, Via Monte Bianco, Via Monte Cervino, Via Monte Rosa, Via Montebianco, Via Monterosa e Via Ticino.

«Questi interventi rappresentano un passo fondamentale per lo sviluppo digitale di Buscate – ha sottolineato il sindaco Fabio Merlotti –. L’obiettivo è dotare il nostro territorio di infrastrutture moderne e sostenibili, capaci di garantire servizi efficienti a cittadini, aziende e pubblica amministrazione».

I lavori, che comporteranno temporanee modifiche alla viabilità nelle zone interessate, permetteranno a Buscate di entrare a pieno titolo tra i comuni serviti dalla banda ultra larga, migliorando la connettività e ponendo le basi per nuove opportunità in ambito tecnologico, educativo e imprenditoriale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!