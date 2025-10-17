Sparita la catenella d’oro del Bambin Gesù

La storica catenella dorata, ex voto, tenuta dal Gesù Bambino nella statua della Madonna del Rosario è stata rubata da ignoti che si sono introdotti e hanno scassinato la teca.

Un gesto piccolo solo all’apparenza, ma che ferisce profondamente la comunità. È di questi giorni la notizia del furto della catenella dorata, ex voto, tenuta dal Gesù Bambino nella statua della Madonna del Rosario custodita nella chiesa dei Santi Giacomo e Filippo di Castelletto di Cuggiono.

A rendere noto l’accaduto è stato un componente del Comitato cittadino, che ha informato i volontari e i fedeli con parole di amarezza e preoccupazione: “Porto a conoscenza di tutto il Comitato del furto della catenella dorata tenuta dal Gesù Bambino in braccio alla nostra statua della Madonna del Rosario. Ci si è accorti lunedì. Ancora un atto di sfregio in un luogo di culto”.

Un episodio che lascia sgomenti, non solo per il valore materiale dell’oggetto rubato, ma soprattutto per quello simbolico e devozionale, legato alla tradizione e alla fede di una frazione che da sempre custodisce con affetto la propria chiesa.

Non si esclude l’ipotesi di una chiusura della chiesa in alcune fasce orarie, per garantire maggiore sicurezza e tutelare il patrimonio religioso.

Un fatto che riapre il dibattito sulla vulnerabilità dei luoghi di culto minori, spesso affidati alla cura dei volontari e lasciati aperti alla devozione spontanea dei fedeli. In un momento, tra l'altro, in cui già si segnalano tanti, troppi, furti nella zona. In tanti, in paese, hanno espresso indignazione e tristezza, auspicando che episodi come questo non spengano la fiducia e la disponibilità di chi, con dedizione, mantiene viva la vita della piccola comunità di Castelletto.

“Un gesto vile – commentano alcuni parrocchiani – che tocca il cuore della nostra devozione. Speriamo che questo fatto serva almeno a richiamare tutti al rispetto dei luoghi sacri”.

