FdI: Commissione Disciplina e Garanzia

La Commissione non avrà un ruolo politico, ma esclusivamente tecnico e imparziale, finalizzato al monitoraggio dell’applicazione dello statuto.

Prende formalmente il via la Commissione Disciplina e Garanzia della provincia di Milano di Fratelli d’Italia, organismo previsto dallo statuto del partito con il compito di vigilare sul rispetto delle regole da parte di tutti gli iscritti del territorio provinciale.

La Commissione non avrà un ruolo politico, ma esclusivamente tecnico e imparziale, finalizzato al monitoraggio dell’applicazione dello statuto, dei regolamenti interni e delle norme che disciplinano la vita del partito, compresi eventuali provvedimenti o sanzioni disciplinari.

Nel corso del Coordinamento provinciale sono stati presentati i componenti eletti dall’Assemblea provinciale:

Presidente: avv. Matteo Fagioli

Vicepresidente: avv. Rita Filippelli

Componenti: dr. Angelo Garavaglia, dr. Matteo Cella e avv. Pier Antonio Rossetti

“La forza e la credibilità di un partito non si fondano soltanto sulla partecipazione, ma anche sulla trasparenza e sul pieno rispetto delle norme – dichiara Guglielmo Villani, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Milano –. Organi di garanzia come questo sono fondamentali per tutelare ogni iscritto e garantire una gestione corretta e responsabile della nostra comunità politica. Auguro quindi buon lavoro a tutti i membri eletti, certo che sapranno svolgere con equilibrio e rigore il loro compito.”

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!